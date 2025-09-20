Агенти "АТЕШ" допомагають рятувати українські міста від обстрілів у Донецькій області
Київ • УНН
Українські агенти "АТЕШ" у складі російських військ надали дані про позицію РСЗО "Град" на Донеччині. Завдяки цій інформації Сили оборони України знищили ворожу установку, зменшуючи можливість обстрілів мирних населених пунктів.
Українські спецслужби за допомогою агентів "АТЕШ" отримали дані про позиції російських реактивних систем "Град", що обстрілювали населені пункти Донеччини, і знищили їх. Про це пише УНН із посиланням на допис партизанського руху в соцмережах.
Деталі
Один із агентів у складі російських військ на півдні надав інформацію про місцезнаходження РСЗО "Град", які завдавали ударів по цивільних територіях. Інформацію оперативно передали в Сили оборони України, і позицію протягом короткого часу знищено.
Щодня наші джерела всередині російських військ зменшують їхню можливість безкарно вбивати українців
Нагадаємо
Нещодавно агенти "АТЕШ" повідомили про пошкодження релейного обладнання на залізничній ділянці поблизу єкатеринбурга, через що сталося порушення руху ешелонів на кількох стратегічних напрямках.
