Агенты "АТЕШ" помогают спасать украинские города от обстрелов в Донецкой области
Украинские агенты "АТЕШ" в составе российских войск предоставили данные о позиции РСЗО "Град" в Донецкой области. Благодаря этой информации Силы обороны Украины уничтожили вражескую установку, уменьшая возможность обстрелов мирных населенных пунктов.
Украинские спецслужбы с помощью агентов "АТЕШ" получили данные о позициях российских реактивных систем "Град", обстреливавших населенные пункты Донецкой области, и уничтожили их. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения в соцсетях.
Один из агентов в составе российских войск на юге предоставил информацию о местонахождении РСЗО "Град", которые наносили удары по гражданским территориям. Информация была оперативно передана в Силы обороны Украины, и позиция в течение короткого времени уничтожена.
Ежедневно наши источники внутри российских войск уменьшают их возможность безнаказанно убивать украинцев
Недавно агенты "АТЕШ" сообщили о повреждении релейного оборудования на железнодорожном участке вблизи Екатеринбурга, из-за чего произошло нарушение движения эшелонов на нескольких стратегических направлениях.
