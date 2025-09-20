Агенты "АТЕШ" помогают спасать украинские города от обстрелов в Донецкой области

$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 21863 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 31498 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 26475 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 32593 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 45813 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 28745 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 38036 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39588 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 48999 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo19 сентября, 20:05 • 12266 просмотра
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 7956 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 12897 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 13367 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 10586 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 11494 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 31094 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 45810 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 38034 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 65755 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 32587 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 31094 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 17112 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 20220 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 22723 просмотра
Агенты "АТЕШ" помогают спасать украинские города от обстрелов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украинские агенты "АТЕШ" в составе российских войск предоставили данные о позиции РСЗО "Град" в Донецкой области. Благодаря этой информации Силы обороны Украины уничтожили вражескую установку, уменьшая возможность обстрелов мирных населенных пунктов.

Агенты "АТЕШ" помогают спасать украинские города от обстрелов в Донецкой области

Украинские спецслужбы с помощью агентов "АТЕШ" получили данные о позициях российских реактивных систем "Град", обстреливавших населенные пункты Донецкой области, и уничтожили их. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение партизанского движения в соцсетях.

Подробности

Один из агентов в составе российских войск на юге предоставил информацию о местонахождении РСЗО "Град", которые наносили удары по гражданским территориям. Информация была оперативно передана в Силы обороны Украины, и позиция в течение короткого времени уничтожена.

Ежедневно наши источники внутри российских войск уменьшают их возможность безнаказанно убивать украинцев

- отмечают в "АТЕШ".

Напомним

Недавно агенты "АТЕШ" сообщили о повреждении релейного оборудования на железнодорожном участке вблизи Екатеринбурга, из-за чего произошло нарушение движения эшелонов на нескольких стратегических направлениях.

Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода20.09.25, 05:55 • 13399 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
БМ-21 «Град»
Донецкая область
Вооруженные силы Украины