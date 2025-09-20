Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
Киев • УНН
В ночь на 20 сентября в новокуйбышевске самарской области прогремели взрывы, предположительно, от неизвестных дронов. Жители сообщают о громких звуках неподалеку от промышленной зоны, где, по предварительной информации, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на 20 сентября в новокуйбышевске самарской области прогремели взрывы. Город под атакой неизвестных дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и мониторинговые каналы.
Подробности
Жители пишут о громких звуках в разных районах города, в частности неподалеку от промышленной зоны.
Предварительно, под ударом нефтеперерабатывающий завод. Деталей от российских властей пока нет.
Напомним
Этой ночью в саратовской области рф также зафиксирована серия атак неизвестных беспилотников. Местные жители сообщают о по меньшей мере 11 взрывах в небе над городом.
Предварительно, под ударом был нефтеперерабатывающий завод.
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники18.09.25, 13:41 • 54825 просмотров