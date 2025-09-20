Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 сентября, 18:48 • 11870 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 21381 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 19874 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 24388 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 37641 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 25319 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 32768 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 38527 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 45271 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 61036 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
В Запорожье российский дрон попал в гражданский автомобиль: погибли супруги19 сентября, 17:25 • 5236 просмотра
Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами19 сентября, 18:46 • 4330 просмотра
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинкуPhoto19 сентября, 19:12 • 11135 просмотра
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo19 сентября, 20:05 • 5540 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА23:05 • 6006 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 23816 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 37647 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 32770 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 61037 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 66697 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Александр Сырский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 24391 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 23816 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 14463 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 17952 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 20472 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода

Киев • УНН

 • 414 просмотра

В ночь на 20 сентября в новокуйбышевске самарской области прогремели взрывы, предположительно, от неизвестных дронов. Жители сообщают о громких звуках неподалеку от промышленной зоны, где, по предварительной информации, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод.

Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода

В ночь на 20 сентября в новокуйбышевске самарской области прогремели взрывы. Город под атакой неизвестных дронов. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и мониторинговые каналы.

Подробности

Жители пишут о громких звуках в разных районах города, в частности неподалеку от промышленной зоны.

Предварительно, под ударом нефтеперерабатывающий завод. Деталей от российских властей пока нет.

Напомним

Этой ночью в саратовской области рф также зафиксирована серия атак неизвестных беспилотников. Местные жители сообщают о по меньшей мере 11 взрывах в небе над городом.

Предварительно, под ударом был нефтеперерабатывающий завод.

Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники18.09.25, 13:41 • 54825 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине