Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводу
Київ • УНН
У ніч проти 20 вересня в Новокуйбишевську Самарської області пролунали вибухи, ймовірно, від невідомих дронів. Жителі повідомляють про гучні звуки неподалік промислової зони, де, за попередньою інформацією, під ударом опинився нафтопереробний завод.
Деталі
Жителі пишуть про гучні звуки у різних районах міста, зокрема неподалік промислової зони.
Попередньо, під ударом нафтопереробний завод. Деталей від російської влади поки немає.
Нагадаємо
Цієї ночі у саратовській області рф також зафіксовано серію атак невідомих безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 11 вибухів у небі над містом.
Попередньо, під ударом був нафтопереробний завод.
