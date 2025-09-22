"Каждая единица техники - все под нашим контролем": движение "АТЕШ" следит за перемещением Черноморского флота рф

$41.250.00
21 сентября, 12:26 • 21668 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 38824 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
21 сентября, 05:00 • 52827 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 50743 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 55215 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 80065 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 87378 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63917 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58815 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
19 сентября, 16:30 • 51390 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Взрывы в Крыму: в "Форосе" повреждены здания, есть погибшие и раненые21 сентября, 19:13 • 3946 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД21 сентября, 20:36 • 5134 просмотра
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 8032 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 6708 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 3366 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
21 сентября, 05:00 • 52824 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 36767 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 80062 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 87375 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 94879 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 72371 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 94879 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 43218 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 42688 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 44157 просмотра
"Каждая единица техники - все под нашим контролем": движение "АТЕШ" следит за перемещением Черноморского флота рф

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" постоянно наблюдает за ключевыми бухтами Черноморского флота рф в Севастополе. Агенты контролируют перемещение кораблей и техники, включая подводную лодку "ростов-на-дону", спасательное судно "Эпрон" и большой десантный корабль "Константин Ольшанский".

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о постоянном наблюдении за ключевыми бухтами Черноморского флота рф в Севастополе и контроле за перемещениями кораблей и техники. Об этом сообщают представители движения в соцсетях, передает УНН.

Наши агенты ведут постоянное наблюдение за ключевыми бухтами и объектами ЧФ рф. Каждое движение вражеских кораблей, каждая единица техники – все под нашим контролем

- говорится в сообщении.

Подробности

После последних успешных ударов по флоту оккупанты пытаются маскировать технику, перемещают ее преимущественно ночью и держат подразделения ПВО в постоянном режиме боевой готовности.

Отдельное внимание "АТЕШ" уделяет подводной лодке "ростов-на-дону". Судно уже дважды подвергалось попаданиям от Сил обороны Украины, его поднимали, но ремонт не начат из-за серьезности повреждений и ресурсных ограничений.

Также под постоянным наблюдением, по сообщению агентов, находятся спасательное судно "Эпрон" и захваченный в 2014 году россиянами большой десантный корабль "Константин Ольшанский".

Напомним

В ночь на 22 сентября в оккупированном Крыму дроны атаковали санаторий "Форос" и школу, вызвав повреждения. По предварительным данным, около 15 человек пострадали, есть погибшие.

Кроме того, обломки сбитого дрона вызвали возгорание сухой травы в районе Ялты.

Агенты "АТЕШ" помогают спасать украинские города от обстрелов в Донецкой области20.09.25, 09:01 • 3714 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Ялта
Крым
Украина
Севастополь