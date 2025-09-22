"Каждая единица техники - все под нашим контролем": движение "АТЕШ" следит за перемещением Черноморского флота рф

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о постоянном наблюдении за ключевыми бухтами Черноморского флота рф в Севастополе и контроле за перемещениями кораблей и техники. Об этом сообщают представители движения в соцсетях, передает УНН.

Наши агенты ведут постоянное наблюдение за ключевыми бухтами и объектами ЧФ рф. Каждое движение вражеских кораблей, каждая единица техники – все под нашим контролем - говорится в сообщении.

Подробности

После последних успешных ударов по флоту оккупанты пытаются маскировать технику, перемещают ее преимущественно ночью и держат подразделения ПВО в постоянном режиме боевой готовности.

Отдельное внимание "АТЕШ" уделяет подводной лодке "ростов-на-дону". Судно уже дважды подвергалось попаданиям от Сил обороны Украины, его поднимали, но ремонт не начат из-за серьезности повреждений и ресурсных ограничений.

Также под постоянным наблюдением, по сообщению агентов, находятся спасательное судно "Эпрон" и захваченный в 2014 году россиянами большой десантный корабль "Константин Ольшанский".

Напомним

В ночь на 22 сентября в оккупированном Крыму дроны атаковали санаторий "Форос" и школу, вызвав повреждения. По предварительным данным, около 15 человек пострадали, есть погибшие.

Кроме того, обломки сбитого дрона вызвали возгорание сухой травы в районе Ялты.

Агенты "АТЕШ" помогают спасать украинские города от обстрелов в Донецкой области