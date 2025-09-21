Партизани "АТЕШ" підірвали залізничні колії до авіазаводу в російському смоленську

$41.250.00
48.780.00
20 вересня, 15:23 • 16049 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 32025 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 33600 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 48123 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 63766 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 56598 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 53221 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 46829 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 58386 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 72394 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Сенаті пропонують передавати заморожені у США російські активи Україні кожні 90 днів - двопартійний законопроєкт
20 вересня, 18:50 • 3396 перегляди
Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок на Полтавщині: подробиці від ДСНС
20 вересня, 19:14 • 7582 перегляди
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ
20 вересня, 22:22 • 3706 перегляди
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією
23:20 • 10273 перегляди
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадри
23:52 • 5114 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15 • 15847 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 08:41 • 48118 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
20 вересня, 04:00 • 63762 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24 • 65751 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
19 вересня, 12:05 • 72394 перегляди
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 72394 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сергій Лисак
Александар Вучич
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Франція
Німеччина
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00 • 58385 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24 • 65750 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03 • 30392 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57 • 32137 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18 • 34350 перегляди
Х-101
МіГ-31
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Партизани "АТЕШ" підірвали залізничні колії до авіазаводу в російському смоленську

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Агенти партизанського руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії в російському смоленську, що ведуть до авіазаводу, який виготовляє ракети Х-59. Логістика ракет наразі порушена, а підприємства російського ВПК не захищені.

Партизани "АТЕШ" підірвали залізничні колії до авіазаводу в російському смоленську

Агенти партизанського руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії в російському смоленську. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху у Telegram.

Деталі

Зазначається, що підірвані колії ведуть до місцевого авіазаводу, який, зокрема, виготовляє ракети Х-59 для міноборони рф.

Наші товариші з Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена

- йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" уточнили, що завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку.

"Він - стратегічна ціль, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", - пообіцяли партизани.

Нагадаємо

Днями агенти "АТЕШ" повідомили про пошкодження релейного обладнання на залізниці біля єкатеринбурга. Це спричинило збої руху ешелонів з боєприпасами, бронетехнікою, паливом та особовим складом на стратегічних напрямках.

Партизани "АТЕШ" порушили постачання російських окупаційних військ14.09.25, 09:31 • 5092 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніНовини Світу