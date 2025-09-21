Партизани "АТЕШ" підірвали залізничні колії до авіазаводу в російському смоленську
Київ • УНН
Агенти партизанського руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії в російському смоленську, що ведуть до авіазаводу, який виготовляє ракети Х-59. Логістика ракет наразі порушена, а підприємства російського ВПК не захищені.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії в російському смоленську. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху у Telegram.
Деталі
Зазначається, що підірвані колії ведуть до місцевого авіазаводу, який, зокрема, виготовляє ракети Х-59 для міноборони рф.
Наші товариші з Організації українців із заводу підтвердили, що логістика ракет наразі порушена
В "АТЕШ" уточнили, що завод виробляє ракети, БпЛА та іншу техніку.
"Він - стратегічна ціль, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", - пообіцяли партизани.
Нагадаємо
Днями агенти "АТЕШ" повідомили про пошкодження релейного обладнання на залізниці біля єкатеринбурга. Це спричинило збої руху ешелонів з боєприпасами, бронетехнікою, паливом та особовим складом на стратегічних напрямках.
