Партизани "АТЕШ" порушили постачання російських окупаційних військ

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 28757 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 62401 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 64602 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 54757 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 65792 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 38092 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 65455 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 62982 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38506 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37542 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Ситуація на фронті: ворог зазнає нищівних втрат на Покровському напрямку - Генштаб13 вересня, 20:49 • 4930 перегляди
У Польщі пошкодили дах та зрізали хрест з купола Української Греко-Католицької церкви13 вересня, 22:20 • 8886 перегляди
Україна планує створити Kill Zone з лініями дронів до 30 км на фронті - ШмигальPhoto13 вересня, 23:50 • 6404 перегляди
Українські удари по російських НПЗ не мають підтримки Заходу - Bloomberg14 вересня, 00:23 • 23834 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України02:31 • 12633 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 64601 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 41440 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 41721 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 65455 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 39527 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Марк Рютте
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Європа
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 17099 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 62982 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 50151 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 98063 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 58225 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
Facebook
YouTube
E-6 Mercury

Партизани "АТЕШ" порушили постачання російських окупаційних військ

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" підпалив релейну шафу в Карачаєво-Черкеській Республіці, що порушило постачання боєкомплекту для окупаційних військ. Ця диверсія затримала рух поїздів, що перевозили боєприпаси та військову техніку на фронт в Україну.

Партизани "АТЕШ" порушили постачання російських окупаційних військ

Партизанський рух "АТЕШ" завдав удару в Карачаєво-Черкеській Республіці, підпаливши релейну шафу. Це призвело до порушень у поставці боєкомплекту для окупаційних військ, пише УНН з посиланням на АТЕШ.

Деталі

Наш агент успішно провів диверсію на залізниці в Адизі-Хабльському районі. Між станціями Садовий та Еркен-Шахар, поблизу н.п. Садове, було підпалено релейну шафу

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники використовують цю залізничну гілку для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а після того на фронт до України.

Завдяки диверсії рух поїздів порушився, що призвело до затримки поставок боєкомплекту для РСЗВ і ствольної артилерії, техніки, що ремонтується, і живої сили, що перекидається на ротацію. Кожен удар створює ланцюжок збоїв - війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення та ремонт, а СОУ отримують перевагу на полі бою

- заявили в «АТЕШ».

Доповнення

Агенти партизанського руху "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у місті Сафоново, що у Смоленській області росії, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні.

Агенти руху "АТЕШ" успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі у Тулі. Внаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ "Щеглівський вал".

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
Україна