Партизани "АТЕШ" порушили постачання російських окупаційних військ
Київ • УНН
Партизанський рух "АТЕШ" підпалив релейну шафу в Карачаєво-Черкеській Республіці, що порушило постачання боєкомплекту для окупаційних військ. Ця диверсія затримала рух поїздів, що перевозили боєприпаси та військову техніку на фронт в Україну.
Деталі
Наш агент успішно провів диверсію на залізниці в Адизі-Хабльському районі. Між станціями Садовий та Еркен-Шахар, поблизу н.п. Садове, було підпалено релейну шафу
Зазначається, що російські загарбники використовують цю залізничну гілку для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а після того на фронт до України.
Завдяки диверсії рух поїздів порушився, що призвело до затримки поставок боєкомплекту для РСЗВ і ствольної артилерії, техніки, що ремонтується, і живої сили, що перекидається на ротацію. Кожен удар створює ланцюжок збоїв - війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення та ремонт, а СОУ отримують перевагу на полі бою
Доповнення
Агенти партизанського руху "Атеш" обстежили підприємство АТ "Авангард" у місті Сафоново, що у Смоленській області росії, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні.
Агенти руху "АТЕШ" успішно вимкнули зв'язок на оборонному заводі у Тулі. Внаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв'язку біля заводу АТ "Щеглівський вал".