Партизани "АТЕШ" порушили постачання російських окупаційних військ

Партизанський рух "АТЕШ" завдав удару в Карачаєво-Черкеській Республіці, підпаливши релейну шафу. Це призвело до порушень у поставці боєкомплекту для окупаційних військ, пише УНН з посиланням на АТЕШ.

Наш агент успішно провів диверсію на залізниці в Адизі-Хабльському районі. Між станціями Садовий та Еркен-Шахар, поблизу н.п. Садове, було підпалено релейну шафу

Зазначається, що російські загарбники використовують цю залізничну гілку для перекидання боєприпасів та військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу до Ростовської області, а після того на фронт до України.

Завдяки диверсії рух поїздів порушився, що призвело до затримки поставок боєкомплекту для РСЗВ і ствольної артилерії, техніки, що ремонтується, і живої сили, що перекидається на ротацію. Кожен удар створює ланцюжок збоїв - війська на окупованих територіях отримують менше снарядів, затримуються поповнення та ремонт, а СОУ отримують перевагу на полі бою