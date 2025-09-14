Партизаны "АТЕШ" нарушили снабжение российских оккупационных войск

Партизанское движение "АТЕШ" нанесло удар в Карачаево-Черкесской Республике, подпалив релейный шкаф. Это привело к нарушениям в поставке боекомплекта для оккупационных войск, пишет УНН со ссылкой на АТЕШ.

Наш агент успешно провел диверсию на железной дороге в Адыге-Хабльском районе. Между станциями Садовый и Эркен-Шахар, вблизи н.п. Садовое, был подожжен релейный шкаф

Отмечается, что российские захватчики используют эту железнодорожную ветку для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем на фронт в Украину.

Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию. Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнения и ремонт, а ВСУ получают преимущество на поле боя