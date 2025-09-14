Партизаны "АТЕШ" нарушили снабжение российских оккупационных войск
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" подожгло релейный шкаф в Карачаево-Черкесской Республике, что нарушило снабжение боекомплектом оккупационных войск. Эта диверсия задержала движение поездов, перевозивших боеприпасы и военную технику на фронт в Украину.
Детали
Наш агент успешно провел диверсию на железной дороге в Адыге-Хабльском районе. Между станциями Садовый и Эркен-Шахар, вблизи н.п. Садовое, был подожжен релейный шкаф
Отмечается, что российские захватчики используют эту железнодорожную ветку для переброски боеприпасов и военной техники с промышленных предприятий Северного Кавказа в Ростовскую область, а затем на фронт в Украину.
Благодаря диверсии движение поездов нарушилось, что привело к задержке поставок боекомплекта для РСЗО и ствольной артиллерии, ремонтируемой техники и живой силы, перебрасываемой на ротацию. Каждый удар создает цепочку сбоев - войска на оккупированных территориях получают меньше снарядов, задерживаются пополнения и ремонт, а ВСУ получают преимущество на поле боя
Дополнение
Агенты партизанского движения "Атеш" обследовали предприятие АО "Авангард" в городе Сафоново, что в Смоленской области России, где изготавливают корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони.
Агенты движения "АТЕШ" успешно отключили связь на оборонном заводе в Туле. В результате диверсии удалось уничтожить вышку связи возле завода АО "Щегловский вал".