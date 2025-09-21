Партизаны "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути к авиазаводу в российском Смоленске

Агенты партизанского движения "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути в российском Смоленске. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Подробности

Отмечается, что подорванные пути ведут к местному авиазаводу, который, в частности, производит ракеты Х-59 для минобороны РФ.

Наши товарищи из Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" уточнили, что завод производит ракеты, БПЛА и другую технику.

"Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - пообещали партизаны.

Напомним

На днях агенты "АТЕШ" сообщили о повреждении релейного оборудования на железной дороге возле Екатеринбурга. Это привело к сбоям движения эшелонов с боеприпасами, бронетехникой, топливом и личным составом на стратегических направлениях.

