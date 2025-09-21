Партизаны "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути к авиазаводу в российском Смоленске

$41.250.00
20 сентября, 15:23 • 15966 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 33505 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 47996 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 63657 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 56575 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 53212 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 46810 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 58348 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 72355 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 35764 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Сенате предлагают передавать замороженные в США российские активы Украине каждые 90 дней - двухпартийный законопроект20 сентября, 18:50 • 3396 просмотра
Вражеский БПЛА попал в жилой дом на Полтавщине: подробности от ГСЧСPhoto20 сентября, 19:14 • 7582 просмотра
Залет российских дронов на территорию Польши: правоохранители нашли последний БПЛА - СМИ20 сентября, 22:22 • 3706 просмотра
Антииммиграционные протесты в Нидерландах: в Гааге произошли столкновения демонстрантов с полицией23:20 • 10273 просмотра
Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадрыVideo23:52 • 5114 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 15774 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 47993 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 63655 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 65665 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 72355 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Сергей Лысак
Александр Вучич
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Франция
Германия
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 58348 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 65665 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 30350 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 32099 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 34311 просмотра
Х-101
МиГ-31
Facebook
E-6 Mercury
Детонатор

Партизаны "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути к авиазаводу в российском Смоленске

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Агенты партизанского движения "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути в российском Смоленске, ведущие к авиазаводу, который производит ракеты Х-59. Логистика ракет сейчас нарушена, а предприятия российского ВПК не защищены.

Партизаны "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути к авиазаводу в российском Смоленске

Агенты партизанского движения "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути в российском Смоленске. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Подробности

Отмечается, что подорванные пути ведут к местному авиазаводу, который, в частности, производит ракеты Х-59 для минобороны РФ.

Наши товарищи из Организации украинцев с завода подтвердили, что логистика ракет сейчас нарушена

- говорится в сообщении.

В "АТЕШ" уточнили, что завод производит ракеты, БПЛА и другую технику.

"Он - стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", - пообещали партизаны.

Напомним

На днях агенты "АТЕШ" сообщили о повреждении релейного оборудования на железной дороге возле Екатеринбурга. Это привело к сбоям движения эшелонов с боеприпасами, бронетехникой, топливом и личным составом на стратегических направлениях.

Партизаны "АТЕШ" нарушили снабжение российских оккупационных войск14.09.25, 09:31 • 5092 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира