В россии полиция угрожает мужчинам уголовными делами для подписания контрактов на службу в армии - "АТЕШ"

Полиция российской федерации заставляет мужчин подписывать контракт на службу в армии под угрозой уголовных дел. Об этом пишет УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным источников "АТЕШ" из МВД, российская полиция получила приказ оказывать массовое давление на мужчин на временно оккупированных территориях, чтобы заставить их подписать контракт с армией рф. Полицейские активно ищут повод для возбуждения уголовных дел, используя их как рычаг давления

Отмечается, что партизаны получили эти сведения от своих агентов из Геническа, Мелитополя и Мариуполя.

Также эту информацию подтвердили наши источники из Тайной Организации Украинцев в ростовской, брянской и белгородской областях. За каждого завербованного "контрактника" силовики получают премию. Все данные свидетельствуют, что эти случаи носят массовый и системный характер