окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ

У Генічеську окупаційна влада зобов’язала підприємців встановити систему ID MAX - сервіс із технологією розпізнавання обличчя, який під’єднаний до російських державних баз даних. Під приводом "перевірки віку" фактично запускається комплексна система стеження за людьми, їхніми покупками, пересуваннями та колом контактів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росія переходить до нового етапу контролю над мешканцями тимчасово окупованих територій — цифрового.

У Генічеську окупаційна адміністрація зобов’язала місцевий бізнес впровадити систему ID MAX — сервіс із розпізнавання обличчя, інтегрований із російськими державними реєстрами. Під виглядом "перевірки віку" запускається повноцінний механізм стеження за людьми, їхніми покупками, переміщенням та соціальними зв’язками - пише ЦНС.

За інформацією окупаційної "Администрации Генического муниципального округа", підприємці повинні встановити цей сервіс до 22 грудня.

Формально документ подано як "рекомендацію", однак в ЦНС проаналізували нормативну базу рф і встановили: рішення прямо спирається на федеральний закон №156-ФЗ, який зобов’язує впроваджувати цифрову ідентифікацію в усіх регіонах, контрольованих москвою.

Тобто йдеться не про "добровільний вибір бізнесу", а про примусовий перехід до російської моделі цифрового нагляду, де будь-який підприємець стає технічною ланкою державної системи спостереження - повідомляє Центр нацспротиву.

Аналітики ЦНС наголошують: ID MAX не є інструментом "контролю віку", як це намагається подати окупаційна влада. Це сервіс, повністю інтегрований у російські цифрові платформи - ЕСІА, "Госключ", федеральні реєстри персональних даних та систему цифрового паспорта.

Кожне сканування обличчя створює унікальний запис у державній базі, автоматично прив’язуючи людину до транзакції, локації та часу. Таким чином кожна каса перетворюється на точку збору біометричних даних, а кожен мешканець - на об’єкт цифрового відстеження - йдеться у дописі.

Функціонал ID MAX дозволяє окупаційним структурам фіксувати маршрути людей, частоту їхніх покупок, точки перебування та коло контактів. Це створює небезпечні передумови для подальшої мобілізації, контролю за переміщеннями та вибіркового тиску на родини. Фактично мешканці Генічеська опиняються у ситуації, де навіть похід до магазину означає передачу біометрії та оновлення цифрового досьє у базах російських спецслужб.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що влада рф розпочала впровадження "національного месенджера" MAX, перевівши міські служби санкт-петербурга на цю платформу. Губернатор олександр бєглов заявив, що це прискорить обробку звернень громадян.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.

У росії запустили православний месенджер "Зосима" з доступом до всіх персональних даних