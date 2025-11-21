окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ

$42.090.00
48.740.05
ukenru
22:25 • 1704 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
21:45 • 4752 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20:30 • 10561 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57 • 20881 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 40664 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 35849 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 53569 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 61591 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 64013 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27230 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.3м/с
93%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 28846 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 39081 перегляди
путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"20 листопада, 17:33 • 10236 перегляди
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 27: з-під завалів дістали тіло жінки18:18 • 5052 перегляди
Зустріч Зеленського із фракцією “Слуга народу” завершилася20:00 • 6648 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 39121 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 53568 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 61591 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 64013 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 63954 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Емманюель Макрон
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тернопіль
Китай
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 28879 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 42849 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 65152 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 61762 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 62552 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Фільм
Х-101

окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Окупаційна влада в Генічеську зобов'язала підприємців встановити систему ID MAX, яка під'єднана до російських державних баз даних. Ця система розпізнавання обличчя дозволяє відстежувати людей, їхні покупки та пересування.

окупанти запускають систему ID MAX для тотального стеження на ТОТ

У Генічеську окупаційна влада зобов’язала підприємців встановити систему ID MAX - сервіс із технологією розпізнавання обличчя, який під’єднаний до російських державних баз даних. Під приводом "перевірки віку" фактично запускається комплексна система стеження за людьми, їхніми покупками, пересуваннями та колом контактів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росія переходить до нового етапу контролю над мешканцями тимчасово окупованих територій — цифрового.

У Генічеську окупаційна адміністрація зобов’язала місцевий бізнес впровадити систему ID MAX — сервіс із розпізнавання обличчя, інтегрований із російськими державними реєстрами. Під виглядом "перевірки віку" запускається повноцінний механізм стеження за людьми, їхніми покупками, переміщенням та соціальними зв’язками

- пише ЦНС.

За інформацією окупаційної "Администрации Генического муниципального округа", підприємці повинні встановити цей сервіс до 22 грудня.

Формально документ подано як "рекомендацію", однак в ЦНС проаналізували нормативну базу рф і встановили: рішення прямо спирається на федеральний закон №156-ФЗ, який зобов’язує впроваджувати цифрову ідентифікацію в усіх регіонах, контрольованих москвою. 

Тобто йдеться не про "добровільний вибір бізнесу", а про примусовий перехід до російської моделі цифрового нагляду, де будь-який підприємець стає технічною ланкою державної системи спостереження

- повідомляє Центр нацспротиву.

Аналітики ЦНС наголошують: ID MAX не є інструментом "контролю віку", як це намагається подати окупаційна влада. Це сервіс, повністю інтегрований у російські цифрові платформи - ЕСІА, "Госключ", федеральні реєстри персональних даних та систему цифрового паспорта.

Кожне сканування обличчя створює унікальний запис у державній базі, автоматично прив’язуючи людину до транзакції, локації та часу. Таким чином кожна каса перетворюється на точку збору біометричних даних, а кожен мешканець - на об’єкт цифрового відстеження

- йдеться у дописі.

Функціонал ID MAX дозволяє окупаційним структурам фіксувати маршрути людей, частоту їхніх покупок, точки перебування та коло контактів. Це створює небезпечні передумови для подальшої мобілізації, контролю за переміщеннями та вибіркового тиску на родини. Фактично мешканці Генічеська опиняються у ситуації, де навіть похід до магазину означає передачу біометрії та оновлення цифрового досьє у базах російських спецслужб. 

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що влада рф розпочала впровадження "національного месенджера" MAX, перевівши міські служби санкт-петербурга на цю платформу. Губернатор олександр бєглов заявив, що це прискорить обробку звернень громадян.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.

У росії запустили православний месенджер "Зосима" з доступом до всіх персональних даних26.09.25, 01:27 • 3676 переглядiв

Віта Зеленецька

Технології
російська пропаганда
Соціальна мережа
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Генічеськ
Україна