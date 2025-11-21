оккупанты запускают систему ID MAX для тотальной слежки на ВОТ

$42.150.06
11:38 • 6524 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10182 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13227 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20662 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27596 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39962 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22452 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24869 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25223 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22456 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
оккупанты запускают систему ID MAX для тотальной слежки на ВОТ

Киев • УНН

 • 16595 просмотра

Оккупационные власти в Геническе обязали предпринимателей установить систему ID MAX, которая подключена к российским государственным базам данных. Эта система распознавания лиц позволяет отслеживать людей, их покупки и передвижения.

оккупанты запускают систему ID MAX для тотальной слежки на ВОТ

В Геническе оккупационные власти обязали предпринимателей установить систему ID MAX — сервис с технологией распознавания лиц, подключенный к российским государственным базам данных. Под предлогом "проверки возраста" фактически запускается комплексная система слежения за людьми, их покупками, передвижениями и кругом контактов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия переходит к новому этапу контроля над жителями временно оккупированных территорий — цифровому.

В Геническе оккупационная администрация обязала местный бизнес внедрить систему ID MAX — сервис по распознаванию лиц, интегрированный с российскими государственными реестрами. Под видом "проверки возраста" запускается полноценный механизм слежения за людьми, их покупками, перемещением и социальными связями

- пишет ЦНС.

По информации оккупационной "Администрации Генического муниципального округа", предприниматели должны установить этот сервис до 22 декабря.

Формально документ представлен как "рекомендация", однако в ЦНС проанализировали нормативную базу РФ и установили: решение прямо опирается на федеральный закон №156-ФЗ, который обязывает внедрять цифровую идентификацию во всех регионах, контролируемых Москвой.

То есть речь идет не о "добровольном выборе бизнеса", а о принудительном переходе к российской модели цифрового надзора, где любой предприниматель становится техническим звеном государственной системы наблюдения

- сообщает Центр нацсопротивления.

Аналитики ЦНС подчеркивают: ID MAX не является инструментом "контроля возраста", как это пытается представить оккупационная власть. Это сервис, полностью интегрированный в российские цифровые платформы — ЕСИА, "Госключ", федеральные реестры персональных данных и систему цифрового паспорта.

Каждое сканирование лица создает уникальную запись в государственной базе, автоматически привязывая человека к транзакции, локации и времени. Таким образом каждая касса превращается в точку сбора биометрических данных, а каждый житель — в объект цифрового отслеживания

- говорится в сообщении.

Функционал ID MAX позволяет оккупационным структурам фиксировать маршруты людей, частоту их покупок, точки пребывания и круг контактов. Это создает опасные предпосылки для дальнейшей мобилизации, контроля за перемещениями и выборочного давления на семьи. Фактически жители Геническа оказываются в ситуации, где даже поход в магазин означает передачу биометрии и обновление цифрового досье в базах российских спецслужб.

Напомним

Ранее сообщалось, что власти РФ начали внедрение "национального мессенджера" MAX, переведя городские службы Санкт-Петербурга на эту платформу. Губернатор Александр Беглов заявил, что это ускорит обработку обращений граждан.

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

Вита Зеленецкая

