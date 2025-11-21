оккупанты запускают систему ID MAX для тотальной слежки на ВОТ

В Геническе оккупационные власти обязали предпринимателей установить систему ID MAX — сервис с технологией распознавания лиц, подключенный к российским государственным базам данных. Под предлогом "проверки возраста" фактически запускается комплексная система слежения за людьми, их покупками, передвижениями и кругом контактов. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что Россия переходит к новому этапу контроля над жителями временно оккупированных территорий — цифровому.

В Геническе оккупационная администрация обязала местный бизнес внедрить систему ID MAX — сервис по распознаванию лиц, интегрированный с российскими государственными реестрами. Под видом "проверки возраста" запускается полноценный механизм слежения за людьми, их покупками, перемещением и социальными связями - пишет ЦНС.

По информации оккупационной "Администрации Генического муниципального округа", предприниматели должны установить этот сервис до 22 декабря.

Формально документ представлен как "рекомендация", однако в ЦНС проанализировали нормативную базу РФ и установили: решение прямо опирается на федеральный закон №156-ФЗ, который обязывает внедрять цифровую идентификацию во всех регионах, контролируемых Москвой.

То есть речь идет не о "добровольном выборе бизнеса", а о принудительном переходе к российской модели цифрового надзора, где любой предприниматель становится техническим звеном государственной системы наблюдения - сообщает Центр нацсопротивления.

Аналитики ЦНС подчеркивают: ID MAX не является инструментом "контроля возраста", как это пытается представить оккупационная власть. Это сервис, полностью интегрированный в российские цифровые платформы — ЕСИА, "Госключ", федеральные реестры персональных данных и систему цифрового паспорта.

Каждое сканирование лица создает уникальную запись в государственной базе, автоматически привязывая человека к транзакции, локации и времени. Таким образом каждая касса превращается в точку сбора биометрических данных, а каждый житель — в объект цифрового отслеживания - говорится в сообщении.

Функционал ID MAX позволяет оккупационным структурам фиксировать маршруты людей, частоту их покупок, точки пребывания и круг контактов. Это создает опасные предпосылки для дальнейшей мобилизации, контроля за перемещениями и выборочного давления на семьи. Фактически жители Геническа оказываются в ситуации, где даже поход в магазин означает передачу биометрии и обновление цифрового досье в базах российских спецслужб.

Напомним

Ранее сообщалось, что власти РФ начали внедрение "национального мессенджера" MAX, переведя городские службы Санкт-Петербурга на эту платформу. Губернатор Александр Беглов заявил, что это ускорит обработку обращений граждан.

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

В России запустили православный мессенджер "Зосима" с доступом ко всем персональным данным