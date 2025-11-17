Окупанти на ТОТ створюють "трудові табори" для підлітків – соцслужби перетворили на каральний інструмент – Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях російські адміністрації використовують соціальні служби як механізм репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупаційна влада фактично перетворила "комісію у справах неповнолітніх" на каральний орган, який примушує підлітків із "проблемних сімей" проходити трудові табори під прикриттям "патріотичного виховання". Про це повідомив український Центр національного спротиву, пише УНН.

За даними Центру, на нещодавньому засіданні комісії, де розглядали 17 справ, окупанти відкрито заявили про необхідність "залучення проблемних підлітків до волонтерства та патріотичних акцій". Йдеться про примусові роботи – від прибирання вулиць і висадження дерев до участі у військово-пропагандистських заходах та зйомках для російських медіа.

Підлітків фактично відправляють у "трудові табори", де вони мають "відпрацьовувати" вигаданий статус "неблагополучних". Відмова неможлива: сім’ям погрожують подальшим адміністративним тиском.

Особливо тривожний вимір цей тиск набуває для хлопців 16–17 років. Чиновники все частіше залякують їх "постановкою на облік" у військкоматах. Будь-яка "неправильна поведінка" або небажання брати участь у пропаганді може обернутися примусовою підготовкою до строкової служби та участю у війні