В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14:33 • 9600 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 13458 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 14794 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 17556 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 18546 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 41624 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 25096 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19287 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21604 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Окупанти на ТОТ створюють "трудові табори" для підлітків – соцслужби перетворили на каральний інструмент – Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 268 перегляди

На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють дітей на дешеву робочу силу і фактично створюють трудові табори. Про це пише Центр національного спротиву.

Окупанти на ТОТ створюють "трудові табори" для підлітків – соцслужби перетворили на каральний інструмент – Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях російські адміністрації використовують соціальні служби як механізм репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупаційна влада фактично перетворила "комісію у справах неповнолітніх" на каральний орган, який примушує підлітків із "проблемних сімей" проходити трудові табори під прикриттям "патріотичного виховання". Про це повідомив український Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

За даними Центру, на нещодавньому засіданні комісії, де розглядали 17 справ, окупанти відкрито заявили про необхідність "залучення проблемних підлітків до волонтерства та патріотичних акцій". Йдеться про примусові роботи – від прибирання вулиць і висадження дерев до участі у військово-пропагандистських заходах та зйомках для російських медіа.

росіяни планують депортувати українців із ТОТ до Сибіру – Центр нацспротиву13.11.25, 15:20 • 2532 перегляди

Підлітків фактично відправляють у "трудові табори", де вони мають "відпрацьовувати" вигаданий статус "неблагополучних". Відмова неможлива: сім’ям погрожують подальшим адміністративним тиском.

Особливо тривожний вимір цей тиск набуває для хлопців 16–17 років. Чиновники все частіше залякують їх "постановкою на облік" у військкоматах. Будь-яка "неправильна поведінка" або небажання брати участь у пропаганді може обернутися примусовою підготовкою до строкової служби та участю у війні 

– наголосили у Нацспротиві.

У Центрі підкреслюють: Генічеськ – показовий приклад того, як росія перетворює соціальну сферу на репресивний апарат, а дітей – на ресурс окупаційної пропаганди.

В Мелітополі школярів вчать збирати дрони для армії рф08.11.25, 23:21 • 14091 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Генічеськ
Мелітополь