Оккупанты на ВОТ создают "трудовые лагеря" для подростков – соцслужбы превратили в карательный инструмент – Центр нацсопротивления

16:21 • 4190 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14:33 • 11794 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 14660 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 15928 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 18372 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 18896 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 42521 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 25220 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19383 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21689 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Популярные новости
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 25065 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 23670 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 18475 просмотра
Зеленский: мер для очистки Украины от коррупции - недостаточно13:02 • 5830 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 11469 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 42523 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 78688 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 72699 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 129551 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 107609 просмотра
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 11520 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 23728 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 25121 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 20115 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 39306 просмотра
Оккупанты на ВОТ создают "трудовые лагеря" для подростков – соцслужбы превратили в карательный инструмент – Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 720 просмотра

На временно оккупированных территориях россияне превращают детей в дешевую рабочую силу и фактически создают трудовые лагеря. Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Оккупанты на ВОТ создают "трудовые лагеря" для подростков – соцслужбы превратили в карательный инструмент – Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях российские администрации используют социальные службы как механизм репрессий против местных детей. В Геническе оккупационные власти фактически превратили "комиссию по делам несовершеннолетних" в карательный орган, который принуждает подростков из "проблемных семей" проходить трудовые лагеря под прикрытием "патриотического воспитания". Об этом сообщил украинский Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Подробности

По данным Центра, на недавнем заседании комиссии, где рассматривали 17 дел, оккупанты открыто заявили о необходимости "привлечения проблемных подростков к волонтерству и патриотическим акциям". Речь идет о принудительных работах – от уборки улиц и высадки деревьев до участия в военно-пропагандистских мероприятиях и съемках для российских медиа.

ч. россияне планируют депортировать украинцев с ВОТ в Сибирь – Центр нацсопротивления

Подростков фактически отправляют в "трудовые лагеря", где они должны "отрабатывать" вымышленный статус "неблагополучных". Отказ невозможен: семьям угрожают дальнейшим административным давлением.

Особенно тревожный характер это давление приобретает для парней 16–17 лет. Чиновники все чаще запугивают их "постановкой на учет" в военкоматах. Любое "неправильное поведение" или нежелание участвовать в пропаганде может обернуться принудительной подготовкой к срочной службе и участием в войне 

– подчеркнули в Нацсопротивлении.

В Центре подчеркивают: Геническ – показательный пример того, как Россия превращает социальную сферу в репрессивный аппарат, а детей – в ресурс оккупационной пропаганды.

ч. В Мелитополе школьников учат собирать дроны для армии РФ

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Геническ
Мелитополь