Оккупанты на ВОТ создают "трудовые лагеря" для подростков – соцслужбы превратили в карательный инструмент – Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях российские администрации используют социальные службы как механизм репрессий против местных детей. В Геническе оккупационные власти фактически превратили "комиссию по делам несовершеннолетних" в карательный орган, который принуждает подростков из "проблемных семей" проходить трудовые лагеря под прикрытием "патриотического воспитания". Об этом сообщил украинский Центр национального сопротивления, пишет УНН.

По данным Центра, на недавнем заседании комиссии, где рассматривали 17 дел, оккупанты открыто заявили о необходимости "привлечения проблемных подростков к волонтерству и патриотическим акциям". Речь идет о принудительных работах – от уборки улиц и высадки деревьев до участия в военно-пропагандистских мероприятиях и съемках для российских медиа.

Подростков фактически отправляют в "трудовые лагеря", где они должны "отрабатывать" вымышленный статус "неблагополучных". Отказ невозможен: семьям угрожают дальнейшим административным давлением.

Особенно тревожный характер это давление приобретает для парней 16–17 лет. Чиновники все чаще запугивают их "постановкой на учет" в военкоматах. Любое "неправильное поведение" или нежелание участвовать в пропаганде может обернуться принудительной подготовкой к срочной службе и участием в войне

– подчеркнули в Нацсопротивлении.

В Центре подчеркивают: Геническ – показательный пример того, как Россия превращает социальную сферу в репрессивный аппарат, а детей – в ресурс оккупационной пропаганды.

