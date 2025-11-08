ukenru
В Мелітополі школярів вчать збирати дрони для армії рф

Київ • УНН

 • 474 перегляди

В окупованому Мелітополі школярі вивчають новий предмет «Забезпечення безпеки та захист Батьківщини», де збирають і програмують ударні БПЛА. Цей курс викладає колаборант Олександр Передрій, який пройшов навчання в Севастополі.

В Мелітополі школярів вчать збирати дрони для армії рф

В окупованому Мелітополі в школах ввели предмет "Забезпечення безпеки та захист Батьківщини" замість "Захисту України". Під наглядом інструктора діти збирають і програмують ударні БпЛА, типові для російської армії. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

В окупованому Мелітополі в школах запровадили новий предмет - "Забезпечення безпеки та захист Батьківщини" (замість "Захисту України"). Зазначається, що викладає його колаборант Олександр Передрій, який після окупації став "учителем ОБЖ" у школі №24.

Передрій пройшов "підвищення кваліфікації" у Севастополі, де російські інструктори навчали його використанню безпілотників і методикам демонстрації принципів їх роботи. Повернувшись до Мелітополя, він почав проводити практичні заняття, на яких школярі під його керівництвом збирають і програмують дрони, аналогічні тим, що російська армія застосовує проти України

- повідомляє Центр нацспротиву.

Його дружина, Тетяна Передрій, очолює дитячий садок №41 "Васильок" і активно впроваджує російські освітні стандарти: дітей вдягають у кокошники, проводять "тематичні" заходи та виховують любов до "русского мира".

Окупаційні медіа подають такі уроки як "інноваційний курс патріотичного виховання".

Аналітики Центру національного спротиву зазначають, що подібні практики - частина масштабної програми Кремля із підготовки "майбутніх кадрів" для армії рф.

"Під виглядом навчання діти фактично проходять початкову військово-технічну підготовку. рф формує серед них покоління, лояльне до війни, для якого служба окупантам виглядає природним продовженням школи", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

У дитячих садках росії запроваджують новий пропагандистський формат – музеї "спеціальної воєнної операції". Цю "методику виховання" схвалили на всеросійському форумі дошкільної освіти.

росія посилює мілітаризацію молоді на окупованих територіях України через навчальні заклади07.11.25, 02:15 • 4476 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Севастополь
Мелітополь