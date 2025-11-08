В Мелитополе школьников учат собирать дроны для армии РФ
Киев • УНН
В оккупированном Мелитополе школьники изучают новый предмет «Обеспечение безопасности и защита Отечества», где собирают и программируют ударные БПЛА. Этот курс преподает коллаборант Александр Передрий, прошедший обучение в Севастополе.
Детали
В оккупированном Мелитополе в школах ввели новый предмет - "Обеспечение безопасности и защита Отечества" (вместо "Защиты Украины"). Отмечается, что преподает его коллаборант Александр Передрий, который после оккупации стал "учителем ОБЖ" в школе №24.
Передрий прошел "повышение квалификации" в Севастополе, где российские инструкторы обучали его использованию беспилотников и методикам демонстрации принципов их работы. Вернувшись в Мелитополь, он начал проводить практические занятия, на которых школьники под его руководством собирают и программируют дроны, аналогичные тем, что российская армия применяет против Украины
Его жена, Татьяна Передрий, возглавляет детский сад №41 "Василек" и активно внедряет российские образовательные стандарты: детей одевают в кокошники, проводят "тематические" мероприятия и воспитывают любовь к "русскому миру".
Оккупационные медиа подают такие уроки как "инновационный курс патриотического воспитания".
Аналитики Центра национального сопротивления отмечают, что подобные практики - часть масштабной программы Кремля по подготовке "будущих кадров" для армии РФ.
"Под видом обучения дети фактически проходят начальную военно-техническую подготовку. РФ формирует среди них поколение, лояльное к войне, для которого служба оккупантам выглядит естественным продолжением школы", - добавили в ЦНС.
Напомним
В детских садах России вводят новый пропагандистский формат – музеи "специальной военной операции". Эту "методику воспитания" одобрили на всероссийском форуме дошкольного образования.
