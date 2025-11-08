ukenru
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца Кузнецова
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Графики отключений электроэнергии
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедуры
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
В Мелитополе школьников учат собирать дроны для армии РФ

Киев • УНН

В оккупированном Мелитополе школьники изучают новый предмет «Обеспечение безопасности и защита Отечества», где собирают и программируют ударные БПЛА. Этот курс преподает коллаборант Александр Передрий, прошедший обучение в Севастополе.

В Мелитополе школьников учат собирать дроны для армии РФ

В оккупированном Мелитополе в школах ввели предмет "Обеспечение безопасности и защита Отечества" вместо "Защиты Украины". Под присмотром инструктора дети собирают и программируют ударные БПЛА, типичные для российской армии. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

В оккупированном Мелитополе в школах ввели новый предмет - "Обеспечение безопасности и защита Отечества" (вместо "Защиты Украины"). Отмечается, что преподает его коллаборант Александр Передрий, который после оккупации стал "учителем ОБЖ" в школе №24.

Передрий прошел "повышение квалификации" в Севастополе, где российские инструкторы обучали его использованию беспилотников и методикам демонстрации принципов их работы. Вернувшись в Мелитополь, он начал проводить практические занятия, на которых школьники под его руководством собирают и программируют дроны, аналогичные тем, что российская армия применяет против Украины

- сообщает Центр нацсопротивления.

Его жена, Татьяна Передрий, возглавляет детский сад №41 "Василек" и активно внедряет российские образовательные стандарты: детей одевают в кокошники, проводят "тематические" мероприятия и воспитывают любовь к "русскому миру".

Оккупационные медиа подают такие уроки как "инновационный курс патриотического воспитания".

Аналитики Центра национального сопротивления отмечают, что подобные практики - часть масштабной программы Кремля по подготовке "будущих кадров" для армии РФ.

"Под видом обучения дети фактически проходят начальную военно-техническую подготовку. РФ формирует среди них поколение, лояльное к войне, для которого служба оккупантам выглядит естественным продолжением школы", - добавили в ЦНС.

Напомним

В детских садах России вводят новый пропагандистский формат – музеи "специальной военной операции". Эту "методику воспитания" одобрили на всероссийском форуме дошкольного образования.

Вита Зеленецкая

