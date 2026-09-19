Дітей на ТОТ Запоріжжя вчать бачити "терористів" серед власних однолітків - ЦНС
Київ • УНН
російські силовики проводять для дітей заняття про "тероризм та екстремізм". Проукраїнські дописи й уподобайки називають терористичною діяльністю.
В окупованому Генічеську (Херсонська область) російські силовики проводять для школярів тематичні заняття про "тероризм та екстремізм". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що дітям нав’язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як "терористична діяльність" - аж до реакцій та вподобайок під проукраїнськими публікаціями.
Фактично окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як "екстремістів" і "терористів"
Там констатують, що це частина системної політики окупації: росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму.
Нагадаємо
На ТОТ Запоріжжя 1 вересня для дітей провели заняття про "тероризм" та "екстремізм".
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