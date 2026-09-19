Дітей на ТОТ Запоріжжя вчать бачити "терористів" серед власних однолітків - ЦНС

В окупованому Генічеську (Херсонська область) російські силовики проводять для школярів тематичні заняття про "тероризм та екстремізм". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що дітям нав’язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як "терористична діяльність" - аж до реакцій та вподобайок під проукраїнськими публікаціями.

Фактично окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як "екстремістів" і "терористів"