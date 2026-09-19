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The New York Times

Дітей на ТОТ Запоріжжя вчать бачити "терористів" серед власних однолітків - ЦНС

Київ • УНН

 • 3220 перегляди

російські силовики проводять для дітей заняття про "тероризм та екстремізм". Проукраїнські дописи й уподобайки називають терористичною діяльністю.

Дітей на ТОТ Запоріжжя вчать бачити "терористів" серед власних однолітків - ЦНС

В окупованому Генічеську (Херсонська область) російські силовики проводять для школярів тематичні заняття про "тероризм та екстремізм". Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що дітям нав’язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як "терористична діяльність" - аж до реакцій та вподобайок під проукраїнськими публікаціями.

Фактично окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як "екстремістів" і "терористів"

- вказують у ЦНС.

Там констатують, що це частина системної політики окупації: росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму.

Нагадаємо

На ТОТ Запоріжжя 1 вересня для дітей провели заняття про "тероризм" та "екстремізм".

росія перетворює освіту на ТОТ України на інструмент мілітаризації дітей - ЦПД02.09.26, 06:32 • 4808 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Школа
російська пропаганда
Війна в Україні
Генічеськ
Херсонська область
Україна
Запоріжжя