Детей на ВОТ Запорожья учат видеть «террористов» среди собственных сверстников — ЦНС
Киев • УНН
российские силовики проводят для детей занятия о «терроризме и экстремизме». Проукраинские публикации и лайки называют террористической деятельностью.
В оккупированном Геническе (Херсонская область) российские силовики проводят для школьников тематические занятия о "терроризме и экстремизме". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что детям навязывают мысль о том, что любая поддержка Украины может трактоваться как "террористическая деятельность" — вплоть до реакций и лайков под проукраинскими публикациями.
Фактически оккупанты учат детей бояться собственной проукраинской позиции и следят за их поведением в соцсетях. Параллельно школьников ориентируют на российское информационное пространство, где украинцев и сторонников Украины представляют как "экстремистов" и "террористов"
Там констатируют, что это часть системной политики оккупации: россия пытается не просто контролировать украинские территории, а перевоспитать детей, искоренить украинскую идентичность и приучить их воспринимать российские репрессии как норму.
Напомним
На ТОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятия о "терроризме" и "экстремизме".
Россия превращает образование на ВОТ Украины в инструмент милитаризации детей — ЦПД02.09.26, 06:32 • 4808 просмотров