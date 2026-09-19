В оккупированном Геническе (Херсонская область) российские силовики проводят для школьников тематические занятия о "терроризме и экстремизме". Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что детям навязывают мысль о том, что любая поддержка Украины может трактоваться как "террористическая деятельность" — вплоть до реакций и лайков под проукраинскими публикациями.

Фактически оккупанты учат детей бояться собственной проукраинской позиции и следят за их поведением в соцсетях. Параллельно школьников ориентируют на российское информационное пространство, где украинцев и сторонников Украины представляют как "экстремистов" и "террористов" — указывают в ЦНС.

Там констатируют, что это часть системной политики оккупации: россия пытается не просто контролировать украинские территории, а перевоспитать детей, искоренить украинскую идентичность и приучить их воспринимать российские репрессии как норму.

Напомним

На ТОТ Запорожья 1 сентября для детей провели занятия о "терроризме" и "экстремизме".

Россия превращает образование на ВОТ Украины в инструмент милитаризации детей — ЦПД