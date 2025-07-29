Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на вівторок, 29 липня, лунають вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

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Зазначається, що в районі Куйбишевського району видно спалахи. Крім того, у кількох районах міста зникло світло.

Також вказується, що місто, ймовірно, перебуває під атакою невідомих дронів.

Крмі того, повідомляється на без електрики також залишилася тимчасово окупована Макіївка.

Нагадаємо

25 липня у тимчасово окупованому Донецьку зранку було гучно, повідомлялося про ураження по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під ударом опинився центр міста