Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 29 липня лунають вибухи, видно спалахи в Куйбишевському районі, а також зникло світло в кількох районах міста. Ймовірно, місто перебуває під атакою невідомих дронів, також без електрики залишилася Макіївка.
У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на вівторок, 29 липня, лунають вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що в районі Куйбишевського району видно спалахи. Крім того, у кількох районах міста зникло світло.
Також вказується, що місто, ймовірно, перебуває під атакою невідомих дронів.
Крмі того, повідомляється на без електрики також залишилася тимчасово окупована Макіївка.
Нагадаємо
25 липня у тимчасово окупованому Донецьку зранку було гучно, повідомлялося про ураження по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під ударом опинився центр міста19.07.25, 15:41 • 21928 переглядiв