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Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
17:54 • 13237 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
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Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 29 липня лунають вибухи, видно спалахи в Куйбишевському районі, а також зникло світло в кількох районах міста. Ймовірно, місто перебуває під атакою невідомих дронів, також без електрики залишилася Макіївка.

Окупований Донецьк атакували дрони: у місті зникло світло

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на вівторок, 29 липня, лунають вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що в районі Куйбишевського району видно спалахи. Крім того, у кількох районах міста зникло світло.

Також вказується, що місто, ймовірно, перебуває під атакою невідомих дронів.

Крмі того, повідомляється на без електрики також залишилася тимчасово окупована Макіївка.

Нагадаємо

25 липня у тимчасово окупованому Донецьку зранку було гучно, повідомлялося про ураження по розташуванню армії рф у районі шахти Засядька.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи: під ударом опинився центр міста19.07.25, 15:41 • 21928 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Макіївка
Донецьк
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