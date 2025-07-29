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Оккупированный Донецк атаковали дроны: в городе пропал свет

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 29 июля раздаются взрывы, видны вспышки в Куйбышевском районе, а также пропал свет в нескольких районах города. Вероятно, город находится под атакой неизвестных дронов, также без электричества осталась Макеевка.

Оккупированный Донецк атаковали дроны: в городе пропал свет

Во временно оккупированном Донецке в ночь на вторник, 29 июля, раздаются взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что в районе Куйбышевского района видны вспышки. Кроме того, в нескольких районах города пропал свет.

Также указывается, что город, вероятно, находится под атакой неизвестных дронов.

Кроме того, сообщается, что без электричества также осталась временно оккупированная Макеевка.

Напомним

25 июля во временно оккупированном Донецке утром было громко, сообщалось о поражении по расположению армии РФ в районе шахты Засядько.

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под ударом оказался центр города19.07.25, 15:41 • 21926 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
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