В окупованій частині Донеччини ґрунтова посуха, введено режим НС
Київ • УНН
Окупаційна влада ввела режим надзвичайної ситуації регіонального характеру на окупованій території Донецької області. Це пов'язано з посухою, яка спричинила загибель сільськогосподарських культур у 10 районах.
Окупаційна влада ввела режим надзвичайної ситуації на ТОТ Донецької області. Вказується про 10 районів, також поки невідомо скільки буде введений окупантами режим продовжуватися.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
На ТОТ Донеччини голова "днр" денис пушилін підписав указ про введення надзвичайної ситуації регіонального характеру через "посуху, що спричинила загибель сільськогосподарських культур".
Режим НС окупанти, з 1 жовтня, введено у наступних районах окупованої Донеччини:
- Макіївський;
- Харцизький;
- Докучаєвський;
- Амвросіївський;
- Володарський;
- Новоазовський;
- Мангуський;
- Бойківський (Тельмановський);
- Шахтарський;
- Ясинуватський.
Призначені рф представники місцевої адміністрації визнають, що однією з причин є "обмілення внутрішніх водоймищ у регіоні" та запевняють, що будівництво водоводу з Вуглегірського водосховища наразі продовжується.
Нагадаємо
УНН передавав раніше, що окупанти на Донеччині зіткнулися з критичним дефіцитом води. Єдиним планом кремля стало очікування осінніх та зимових опадів.