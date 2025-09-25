кремль "вирішив проблему" води на окупованій Донеччині "очікуванням дощів" – ЦНС

Окупанти на Донеччині зіткнулися з критичним дефіцитом води, але єдиним планом кремля стало очікування осінніх та зимових опадів. У Старокримському водосховищі залишилося лише 15% запасів води, а інші водосховища та колодязі пересихають.

Центр національного спротиву повідомив про нову "стратегію" російських окупантів щодо водопостачання на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Попри критичний дефіцит води, єдиним планом кремля стало очікування осінніх та зимових опадів. Про це повідомляє ЦНС, пише УНН. Деталі За даними фахівців, у Старокримському водосховищі залишилося лише 15 % запасів води – близько 7 млн тонн замість необхідних 45 млн. Обміліли ще дев’ять водосховищ, а також пересихають колодязі й свердловини. кремль вкотре доводить – мешканців ТОТ прирікають на виживання, поки москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками – наголосили в ЦНС. Нагадаємо Ще у серпні повідомлялось, що за даними Маріупольської міської ради, воду у місті дають лише раз на два дні й максимум на чотири години. Пізніше на тлі гуманітарної катастрофи з водопостачанням тимчасово окуповані території України зіткнулися з різким стрибком цін на привозну воду – лише за кілька днів ціна підскочила з 50 до 80 рублів за 5-літрову пляшку. Окупанти почали встановлювати сині бочки з технічною водою, що вже давно асоціюються з дефіцитом води на захопленому Донбасі. Тепер такі ж бочки з’являються й у Криму.