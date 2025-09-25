кремль "решил проблему" воды в оккупированной Донецкой области "ожиданием дождей" – ЦНС

Центр национального сопротивления сообщил о новой "стратегии" российских оккупантов по водоснабжению на временно оккупированных территориях Донецкой области. Несмотря на критический дефицит воды, единственным планом кремля стало ожидание осенних и зимних осадков. Об этом сообщает ЦНС, пишет УНН.

Подробности

По данным специалистов, в Старокрымском водохранилище осталось лишь 15% запасов воды – около 7 млн тонн вместо необходимых 45 млн. Обмелели еще девять водохранилищ, а также пересыхают колодцы и скважины.

кремль в очередной раз доказывает – жителей ВОТ обрекают на выживание, пока москва занимается лишь вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками – отметили в ЦНС.

Напомним

Еще в августе сообщалось, что по данным Мариупольского городского совета, воду в городе дают только раз в два дня и максимум на четыре часа.

Позже на фоне гуманитарной катастрофы с водоснабжением временно оккупированные территории Украины столкнулись с резким скачком цен на привозную воду – всего за несколько дней цена подскочила с 50 до 80 рублей за 5-литровую бутылку.

Оккупанты начали устанавливать синие бочки с технической водой, что уже давно ассоциируются с дефицитом воды на захваченном Донбассе. Теперь такие же бочки появляются и в Крыму.