В оккупированной части Донецкой области почвенная засуха, введен режим ЧС
Киев • УНН
Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера на оккупированной территории Донецкой области. Это связано с засухой, которая повлекла гибель сельскохозяйственных культур в 10 районах.
Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на временно оккупированной территории Донецкой области. Указывается о 10 районах, также пока неизвестно, сколько будет продолжаться введенный оккупантами режим.
Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Подробности
На временно оккупированной территории Донецкой области глава "ДНР" Денис Пушилин подписал указ о введении чрезвычайной ситуации регионального характера из-за "засухи, повлекшей гибель сельскохозяйственных культур".
Режим ЧС оккупанты, с 1 октября, ввели в следующих районах оккупированной Донетчины:
- Макеевский;
- Харцызский;
- Докучаевский;
- Амвросиевский;
- Володарский;
- Новоазовский;
- Мангушский;
- Бойковский (Тельмановский);
- Шахтерский;
- Ясиноватский.
Назначенные РФ представители местной администрации признают, что одной из причин является "обмеление внутренних водоемов в регионе" и уверяют, что строительство водовода из Углегорского водохранилища сейчас продолжается.
Напомним
УНН передавал ранее, что оккупанты в Донецкой области столкнулись с критическим дефицитом воды. Единственным планом Кремля стало ожидание осенних и зимних осадков.