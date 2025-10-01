В оккупированной части Донецкой области почвенная засуха, введен режим ЧС

$41.140.18
48.300.14
ukenru
17:21 • 900 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
15:19 • 12952 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 14092 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 27104 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 21758 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 20607 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54012 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41015 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31634 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48675 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.8м/с
83%
757мм
Популярные новости
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42878 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico1 октября, 08:02 • 26467 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel1 октября, 08:09 • 32385 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28891 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 22492 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 12969 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 15283 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 27114 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 17897 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 22606 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Олег Кипер
Владимир Вакуленко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 28979 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 42966 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 27100 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 30465 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 40443 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Х-47М2 "Кинжал"
Х-101
9К720 Искандер

В оккупированной части Донецкой области почвенная засуха, введен режим ЧС

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера на оккупированной территории Донецкой области. Это связано с засухой, которая повлекла гибель сельскохозяйственных культур в 10 районах.

В оккупированной части Донецкой области почвенная засуха, введен режим ЧС

Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на временно оккупированной территории Донецкой области. Указывается о 10 районах, также пока неизвестно, сколько будет продолжаться введенный оккупантами режим.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Подробности

На временно оккупированной территории Донецкой области глава "ДНР" Денис Пушилин подписал указ о введении чрезвычайной ситуации регионального характера из-за "засухи, повлекшей гибель сельскохозяйственных культур". 

Режим ЧС оккупанты, с 1 октября, ввели в следующих районах оккупированной Донетчины:

  • Макеевский;
    • Харцызский;
      • Докучаевский;
        • Амвросиевский;
          • Володарский;
            • Новоазовский;
              • Мангушский;
                • Бойковский (Тельмановский);
                  • Шахтерский;
                    • Ясиноватский.

                      Назначенные РФ представители местной администрации признают, что одной из причин является "обмеление внутренних водоемов в регионе" и уверяют, что строительство водовода из Углегорского водохранилища сейчас продолжается.

                      Напомним

                      УНН передавал ранее, что оккупанты в Донецкой области столкнулись с критическим дефицитом воды. Единственным планом Кремля стало ожидание осенних и зимних осадков.

                      Игорь Тележников

                      ОбществоВойна в Украине
                      Дожди в Украине
                      Снег в Украине
                      Донецкая область
                      Макеевка