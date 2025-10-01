В оккупированной части Донецкой области почвенная засуха, введен режим ЧС

Оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на временно оккупированной территории Донецкой области. Указывается о 10 районах, также пока неизвестно, сколько будет продолжаться введенный оккупантами режим.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Подробности

На временно оккупированной территории Донецкой области глава "ДНР" Денис Пушилин подписал указ о введении чрезвычайной ситуации регионального характера из-за "засухи, повлекшей гибель сельскохозяйственных культур".

Режим ЧС оккупанты, с 1 октября, ввели в следующих районах оккупированной Донетчины:

Макеевский;

Харцызский;

Докучаевский;

Амвросиевский;

Володарский;

Новоазовский;

Мангушский;

Бойковский (Тельмановский);

Шахтерский;

Ясиноватский.

Назначенные РФ представители местной администрации признают, что одной из причин является "обмеление внутренних водоемов в регионе" и уверяют, что строительство водовода из Углегорского водохранилища сейчас продолжается.

Напомним

УНН передавал ранее, что оккупанты в Донецкой области столкнулись с критическим дефицитом воды. Единственным планом Кремля стало ожидание осенних и зимних осадков.