Окупований Донецьк та прилеглі райони поринули у блекаут після атаки дронів - ЗМІ
Київ • УНН
В ніч на 17 листопада окупований Донецьк та прилеглі райони занурилися у темряву. За непідтвердженими даними, було атаковано підстанцію "Чайкіне", також повідомляється про аварійне відключення Старобешівської ТЕС.
Тимчасово окупований Донецьк і прилеглі райони в ніч на понеділок, 17 листопада, занурився у теимряву. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що, за непідтвердженими даними, було атаковано підстанцію "Чайкіне". Над містом фіксували багато дронів, працювала ППО.
Окрім Донецька, без світла залишилися окуповані Ясинувата і як мінімум Червоногвардійський район Макіївки
Також з'явилась інформація про аварійне відключення Старобешівської ТЕС.
Нагадаємо
Увечері 13 листопада в окупованому Донецьку пролунали вибухи, що призвело до зникнення електроенергії у 3100 абонентів Ворошиловського та Київського районів. Місто атакували дрони, можливо, уразивши Донецький металургійний завод.
Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІ11.10.25, 23:48 • 24217 переглядiв