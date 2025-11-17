$42.060.00
16 листопада, 18:56
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупований Донецьк та прилеглі райони поринули у блекаут після атаки дронів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

В ніч на 17 листопада окупований Донецьк та прилеглі райони занурилися у темряву. За непідтвердженими даними, було атаковано підстанцію "Чайкіне", також повідомляється про аварійне відключення Старобешівської ТЕС.

Окупований Донецьк та прилеглі райони поринули у блекаут після атаки дронів - ЗМІ

Тимчасово окупований Донецьк і прилеглі райони в ніч на понеділок, 17 листопада, занурився у теимряву. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що, за непідтвердженими даними, було атаковано підстанцію "Чайкіне". Над містом фіксували багато дронів, працювала ППО.

Окрім Донецька, без світла залишилися окуповані Ясинувата і як мінімум Червоногвардійський район Макіївки

- йдеться в одному з повідомлень.

Також з'явилась інформація про аварійне відключення Старобешівської ТЕС.

Нагадаємо

Увечері 13 листопада в окупованому Донецьку пролунали вибухи, що призвело до зникнення електроенергії у 3100 абонентів Ворошиловського та Київського районів. Місто атакували дрони, можливо, уразивши Донецький металургійний завод.

Вадим Хлюдзинський

Події
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Макіївка
Донецьк