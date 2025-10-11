Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІ

$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 20064 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 32750 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 22039 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 27606 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 20405 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 24920 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 33101 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42765 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 61745 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35124 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП11 жовтня, 12:22 • 18281 перегляди
Бачились два тижні тому: скандальний блогер Слобоженко відреагував на загибель крипто-підприємця ГанічаPhoto11 жовтня, 13:03 • 6790 перегляди
Трамп і Зеленський обговорили постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk - ЗМІ11 жовтня, 14:43 • 7812 перегляди
Тіло жінки виявили біля сміттєвих контейнерів на столичній Оболоні11 жовтня, 15:37 • 11533 перегляди
Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ11 жовтня, 15:51 • 6060 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 20049 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 32720 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 27583 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 61738 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 47499 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Костянтин Ганіч
Блогери
Ангела Меркель
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Канада
Німеччина
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 32920 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 35146 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 37513 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 103357 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 46356 перегляди
Bild
Ручна граната
ATACMS
Дія (сервіс)
Шахед-136

Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 5500 перегляди

У тимчасово окупованому Донецьку 11 жовтня після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа. Зайнялося в районі гіпермаркету "Сігма" біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.

Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІ

В тимчасово окупованому Донецьку після атаки дронів ввечері 11 жовтня спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що зайнялося в районі гіпермаркету "Сігма" (колишній "Ашан") біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.

Нагадаємо

За даними керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенка, на Покровському напрямку спостерігається активне перекидання російських військ. Противник продовжує зміцнювати свої позиції, використовуючи тимчасово окупований Донецьк як головний транзитний центр для техніки та особового складу.

В окупованому Донецьку та ще низці міст пролунали вибухи: ймовірно, атаковано колишній завод "Топаз"08.09.25, 21:17 • 3729 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Події
Слов'янськ
Маріуполь
Донецьк