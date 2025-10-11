Атака дронів: тимчасово окупований Донецьк охопила масштабна пожежа - ЗМІ
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Донецьку 11 жовтня після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа. Зайнялося в районі гіпермаркету "Сігма" біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.
В тимчасово окупованому Донецьку після атаки дронів ввечері 11 жовтня спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що зайнялося в районі гіпермаркету "Сігма" (колишній "Ашан") біля об'їзної траси Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь.
Нагадаємо
За даними керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенка, на Покровському напрямку спостерігається активне перекидання російських військ. Противник продовжує зміцнювати свої позиції, використовуючи тимчасово окупований Донецьк як головний транзитний центр для техніки та особового складу.
