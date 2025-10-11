Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИ

$41.510.00
16:00 • 19109 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 31102 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 21456 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 27034 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 19970 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 24780 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 33008 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42740 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 61341 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35110 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП11 октября, 12:22 • 17919 просмотра
Виделись две недели назад: скандальный блогер Слобоженко отреагировал на гибель крипто-предпринимателя ГаничаPhoto11 октября, 13:03 • 5986 просмотра
Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk - СМИ11 октября, 14:43 • 7010 просмотра
Тело женщины обнаружили возле мусорных контейнеров на столичной Оболони11 октября, 15:37 • 11122 просмотра
Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышки бубонной чумы - росСМИ11 октября, 15:51 • 5256 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo16:00 • 19111 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 31106 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 27213 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 61342 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 47137 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Александр Вучич
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Канада
Харьковская область
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 32665 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 34896 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 37283 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 103138 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 46150 просмотра
Бильд
Ручная граната
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136

Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИ

Киев • УНН

 • 3962 просмотра

Во временно оккупированном Донецке 11 октября после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар. Загорелось в районе гипермаркета "Сигма" возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.

Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИ

Во временно оккупированном Донецке после атаки дронов вечером 11 октября вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что загорелось в районе гипермаркета "Сигма" (бывший "Ашан") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.

Напомним

По данным руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, на Покровском направлении наблюдается активная переброска российских войск. Противник продолжает укреплять свои позиции, используя временно оккупированный Донецк как главный транзитный центр для техники и личного состава.

Вадим Хлюдзинский

Происшествия
Славянск
Мариуполь
Донецк