Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИ

Киев • УНН
Во временно оккупированном Донецке 11 октября после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар. Загорелось в районе гипермаркета "Сигма" возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.
Во временно оккупированном Донецке после атаки дронов вечером 11 октября вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что загорелось в районе гипермаркета "Сигма" (бывший "Ашан") возле объездной трассы Славянск-Донецк-Мариуполь.
Напомним
По данным руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, на Покровском направлении наблюдается активная переброска российских войск. Противник продолжает укреплять свои позиции, используя временно оккупированный Донецк как главный транзитный центр для техники и личного состава.
