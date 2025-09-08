В оккупированном Донецке и еще ряде городов прогремели взрывы: вероятно, атакован бывший завод "Топаз"
Киев • УНН
Местные жители Донецка, Енакиево и Макеевки сообщают о многочисленных взрывах и прилетах. Вероятно, атакован завод "Топаз" в Донецке, производящий радиотехнические системы.
Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и прилетах в разных районах Донецка, Енакиево и Макеевки. Есть первые сообщения о пострадавших, последствия уточняются, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Местные жители сообщают о громких звуках взрывов и большом количестве прилетов по разным районам. Фиксируются пожары. Каналы пишут, что пострадали. Последствия уточняются
По сообщению украинских мониторингов, в оккупированном Донецке, вероятно, атакован бывший завод "Топаз", который занимается разработкой и производством сложных радиотехнических систем, включая уникальные комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения противовоздушной обороны, например станцию "Кольчуга". С 2014 года часть производства была перенесена в компанию "Искра".
Ранее УНН писал, что Мария Захарова заявила, что ВСУ якобы нанесли удар беспилотником по детской площадке в оккупированном Донецке. В москве обещают ответ, не упоминая о собственных ежедневных обстрелах украинских городов.