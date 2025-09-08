$41.220.13
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
16:59 • 4638 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
15:42 • 11752 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
12:50 • 14090 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 35932 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 23273 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 24862 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсов
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 25953 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 26550 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29664 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
В оккупированном Донецке и еще ряде городов прогремели взрывы: вероятно, атакован бывший завод "Топаз"

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Местные жители Донецка, Енакиево и Макеевки сообщают о многочисленных взрывах и прилетах. Вероятно, атакован завод "Топаз" в Донецке, производящий радиотехнические системы.

В оккупированном Донецке и еще ряде городов прогремели взрывы: вероятно, атакован бывший завод "Топаз"

Местные жители сообщают о многочисленных взрывах и прилетах в разных районах Донецка, Енакиево и Макеевки. Есть первые сообщения о пострадавших, последствия уточняются, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Местные жители сообщают о громких звуках взрывов и большом количестве прилетов по разным районам. Фиксируются пожары. Каналы пишут, что пострадали. Последствия уточняются 

- говорится в сообщении.

По сообщению украинских мониторингов, в оккупированном Донецке, вероятно, атакован бывший завод "Топаз", который занимается разработкой и производством сложных радиотехнических систем, включая уникальные комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения противовоздушной обороны, например станцию "Кольчуга". С 2014 года часть производства была перенесена в компанию "Искра".

Ранее УНН писал, что Мария Захарова заявила, что ВСУ якобы нанесли удар беспилотником по детской площадке в оккупированном Донецке. В москве обещают ответ, не упоминая о собственных ежедневных обстрелах украинских городов.

Антонина Туманова

Война в Украине
Фейковые новости
Макеевка
Донецк