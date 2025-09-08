В окупованому Донецьку та ще низці міст пролунали вибухи: ймовірно, атаковано колишній завод "Топаз"

$41.220.13
48.160.03
ukenru
17:31 • 1588 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 3988 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 11355 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 13878 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 35739 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 23205 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24801 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25917 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26514 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29631 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1.8м/с
76%
754мм
Популярнi новини
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 10276 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 32776 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"12:23 • 27118 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 15326 перегляди
Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі УрядуPhoto13:17 • 6430 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo15:42 • 11357 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 15446 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 70887 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 55985 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 56644 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Марко Рубіо
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Харків
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 4372 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 4620 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 70889 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 38641 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 42671 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
Forbes
Financial Times

В окупованому Донецьку та ще низці міст пролунали вибухи: ймовірно, атаковано колишній завод "Топаз"

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Місцеві жителі Донецька, Єнакієвого та Макіївки повідомляють про численні вибухи та прильоти. Ймовірно, атаковано завод "Топаз" у Донецьку, який виробляє радіотехнічні системи.

В окупованому Донецьку та ще низці міст пролунали вибухи: ймовірно, атаковано колишній завод "Топаз"

Місцеві жителі повідомляють про численні вибухи та прильоти в різних районах Донецька, Єнакієвого та Макіївки. Є перші повідомлення про постраждалих, наслідки уточнюються, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють про гучні звуки вибухів та велику кількість прильотів по різних районах. Фіксуються пожежі. Канали пишуть, що постраждали. Наслідки уточнюються 

- йдеться у дописі.

За повідомленням українських моніторингів, в окупованому Донецьку, ймовірно, атаковано колишній завод "Топаз", який займається розробкою та виробництвом складних радіотехнічних систем, включаючи унікальні комплекси дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження протиповітряної оборони, наприклад станцію "Кольчуга". З 2014 року частину виробництва було перенесено до компанії "Іскра".

Раніше УНН писав, що марія захарова заявила, що ЗСУ нібито завдали удару безпілотником по дитячому майданчику в окупованому Донецьку. у москві обіцяють відповідь, не згадуючи про власні щоденні обстріли українських міст.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Фейкові новини
Макіївка
Донецьк