В окупованому Донецьку та ще низці міст пролунали вибухи: ймовірно, атаковано колишній завод "Топаз"
Київ • УНН
Місцеві жителі Донецька, Єнакієвого та Макіївки повідомляють про численні вибухи та прильоти. Ймовірно, атаковано завод "Топаз" у Донецьку, який виробляє радіотехнічні системи.
Місцеві жителі повідомляють про численні вибухи та прильоти в різних районах Донецька, Єнакієвого та Макіївки. Є перші повідомлення про постраждалих, наслідки уточнюються, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
Місцеві жителі повідомляють про гучні звуки вибухів та велику кількість прильотів по різних районах. Фіксуються пожежі. Канали пишуть, що постраждали. Наслідки уточнюються
За повідомленням українських моніторингів, в окупованому Донецьку, ймовірно, атаковано колишній завод "Топаз", який займається розробкою та виробництвом складних радіотехнічних систем, включаючи унікальні комплекси дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження протиповітряної оборони, наприклад станцію "Кольчуга". З 2014 року частину виробництва було перенесено до компанії "Іскра".
