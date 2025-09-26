$41.490.08
Ексклюзив
06:40 • 7884 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 14574 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 21439 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 34063 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 32063 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 65876 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42026 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61736 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60202 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 78565 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
росіяни перекидають війська через тимчасово окупований Донецьк у напрямку Покровська

Російські війська активно перекидають техніку та особовий склад через тимчасово окупований Донецьк у напрямку Покровська. Зафіксовано щонайменше 10 вантажівок з БК та автобуси з особовим складом без тактичних маркувань.

росіяни перекидають війська через тимчасово окупований Донецьк у напрямку Покровська

На Покровському напрямку спостерігається активне перекидання російських військ. Противник продовжує зміцнювати свої позиції, використовуючи тимчасово окупований Донецьк як головний транзитний центр для техніки та особового складу. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, пише УНН.

Не менш 10 вантажівок з БК, автобуси з "живобю силою" та супровід легкових зафіксовано нашими джерела на марші з Росії через Донецьк та в подальшщому в напрям Покровська

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вся техніка йшла без тактичних маркувань – тенденція, яку раніше вже спостерігали в Маріуполі. За оцінками фахівців, позначки можуть наноситися вже після прибуття до зон бойових дій, щоб приховати реальний масштаб і маршрути перекидання.

Нагадаємо

25 вересня російська армія втратила 940 військових, 14 артилерійських систем та 2 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 становлять 1106430 осіб.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Покровськ
Донецьк