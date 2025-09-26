росіяни перекидають війська через тимчасово окупований Донецьк у напрямку Покровська
Київ • УНН
Російські війська активно перекидають техніку та особовий склад через тимчасово окупований Донецьк у напрямку Покровська. Зафіксовано щонайменше 10 вантажівок з БК та автобуси з особовим складом без тактичних маркувань.
На Покровському напрямку спостерігається активне перекидання російських військ. Противник продовжує зміцнювати свої позиції, використовуючи тимчасово окупований Донецьк як головний транзитний центр для техніки та особового складу. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, пише УНН.
Не менш 10 вантажівок з БК, автобуси з "живобю силою" та супровід легкових зафіксовано нашими джерела на марші з Росії через Донецьк та в подальшщому в напрям Покровська
Зазначається, що вся техніка йшла без тактичних маркувань – тенденція, яку раніше вже спостерігали в Маріуполі. За оцінками фахівців, позначки можуть наноситися вже після прибуття до зон бойових дій, щоб приховати реальний масштаб і маршрути перекидання.
Нагадаємо
25 вересня російська армія втратила 940 військових, 14 артилерійських систем та 2 танки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.25 становлять 1106430 осіб.