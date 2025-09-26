россияне перебрасывают войска через временно оккупированный Донецк в направлении Покровска
Киев • УНН
Российские войска активно перебрасывают технику и личный состав через временно оккупированный Донецк в направлении Покровска. Зафиксировано не менее 10 грузовиков с БК и автобусы с личным составом без тактических маркировок.
На Покровском направлении наблюдается активная переброска российских войск. Противник продолжает укреплять свои позиции, используя временно оккупированный Донецк как главный транзитный центр для техники и личного состава. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, пишет УНН.
Не менее 10 грузовиков с БК, автобусы с "живой силой" и сопровождение легковых зафиксировано нашими источниками на марше из России через Донецк и в дальнейшем в направлении Покровска
Отмечается, что вся техника шла без тактических маркировок – тенденция, которую ранее уже наблюдали в Мариуполе. По оценкам специалистов, отметки могут наноситься уже после прибытия в зоны боевых действий, чтобы скрыть реальный масштаб и маршруты переброски.
Напомним
25 сентября российская армия потеряла 940 военных, 14 артиллерийских систем и 2 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.25 составляют 1106430 человек.