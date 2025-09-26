$41.410.03
Эксклюзив
06:40 • 6386 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 13452 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 20965 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 33590 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 31677 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 65678 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 41907 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61697 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60166 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 78465 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
россияне перебрасывают войска через временно оккупированный Донецк в направлении Покровска

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Российские войска активно перебрасывают технику и личный состав через временно оккупированный Донецк в направлении Покровска. Зафиксировано не менее 10 грузовиков с БК и автобусы с личным составом без тактических маркировок.

россияне перебрасывают войска через временно оккупированный Донецк в направлении Покровска

На Покровском направлении наблюдается активная переброска российских войск. Противник продолжает укреплять свои позиции, используя временно оккупированный Донецк как главный транзитный центр для техники и личного состава. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, пишет УНН.

Не менее 10 грузовиков с БК, автобусы с "живой силой" и сопровождение легковых зафиксировано нашими источниками на марше из России через Донецк и в дальнейшем в направлении Покровска

- говорится в сообщении.

Отмечается, что вся техника шла без тактических маркировок – тенденция, которую ранее уже наблюдали в Мариуполе. По оценкам специалистов, отметки могут наноситься уже после прибытия в зоны боевых действий, чтобы скрыть реальный масштаб и маршруты переброски.

Напомним

25 сентября российская армия потеряла 940 военных, 14 артиллерийских систем и 2 танка. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.25 составляют 1106430 человек.

Ольга Розгон

Война в Украине
Покровск
Донецк