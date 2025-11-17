Оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились в блэкаут после атаки дронов - СМИ

$42.060.00
16 ноября, 18:56 • 11818 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 23073 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 22975 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 47483 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 28136 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
15 ноября, 17:21 • 35402 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 48431 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 45268 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 42271 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 53259 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Фицо отменил чрезвычайное выступление из-за болезни - в Словакии объяснили детали16 ноября, 16:16 • 4792 просмотра
Украинским беженцам в Великобритании придется вернуться домой после войны - глава МВД Шабана Махмуд16 ноября, 17:20 • 9334 просмотра
Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области: пострадала 87-летняя женщина16 ноября, 17:33 • 3304 просмотра
Порт в новороссийске возобновил загрузку нефти после украинской атаки - Reuters16 ноября, 18:24 • 3900 просмотра
В российском орле прогремели взрывы: местная теплоцентраль оказалась под ударомPhotoVideo16 ноября, 18:57 • 2902 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 47479 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 50228 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 101083 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 86587 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 58830 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Скотт Бессент
Бритни Спирс
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Харьков
Херсон
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto21:02 • 2306 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 29466 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 101083 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 38049 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 53659 просмотра
Оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились в блэкаут после атаки дронов - СМИ

Киев • УНН

 • 500 просмотра

В ночь на 17 ноября оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились во тьму. По неподтвержденным данным, была атакована подстанция "Чайкино", также сообщается об аварийном отключении Старобешевской ТЭС.

Оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились в блэкаут после атаки дронов - СМИ

Временно оккупированный Донецк и прилегающие районы в ночь на понедельник, 17 ноября, погрузились во тьму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что, по неподтвержденным данным, была атакована подстанция "Чайкино". Над городом фиксировали много дронов, работала ПВО.

Помимо Донецка, без света остались оккупированные Ясиноватая и как минимум Червоногвардейский район Макеевки

- говорится в одном из сообщений.

Также появилась информация об аварийном отключении Старобешевской ТЭС.

Напомним

Вечером 13 ноября в оккупированном Донецке прогремели взрывы, что привело к исчезновению электроэнергии у 3100 абонентов Ворошиловского и Киевского районов. Город атаковали дроны, возможно, поразив Донецкий металлургический завод.

Вадим Хлюдзинский

