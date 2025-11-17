Оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились в блэкаут после атаки дронов - СМИ
Киев • УНН
В ночь на 17 ноября оккупированный Донецк и прилегающие районы погрузились во тьму. По неподтвержденным данным, была атакована подстанция "Чайкино", также сообщается об аварийном отключении Старобешевской ТЭС.
Временно оккупированный Донецк и прилегающие районы в ночь на понедельник, 17 ноября, погрузились во тьму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Отмечается, что, по неподтвержденным данным, была атакована подстанция "Чайкино". Над городом фиксировали много дронов, работала ПВО.
Помимо Донецка, без света остались оккупированные Ясиноватая и как минимум Червоногвардейский район Макеевки
Также появилась информация об аварийном отключении Старобешевской ТЭС.
Напомним
Вечером 13 ноября в оккупированном Донецке прогремели взрывы, что привело к исчезновению электроэнергии у 3100 абонентов Ворошиловского и Киевского районов. Город атаковали дроны, возможно, поразив Донецкий металлургический завод.
Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИ11.10.25, 23:48 • 24217 просмотров