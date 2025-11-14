Вечірні вибухи в Донецьку: знеструмлено центр окупованого міста, вражено металургійний завод - соцмережі
Київ • УНН
Увечері 13 листопада в окупованому Донецьку пролунали вибухи, що призвело до зникнення електроенергії у 3100 абонентів Ворошиловського та Київського районів. Місто атакували дрони, можливо, уразивши Донецький металургійний завод.
Ввечері у четвер, 13 листопада, в тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи, у мешканців міста зникла електроенергія. Про це повідомляє УНН із посиланням на соцмережі.
Деталі
Зазначається, що місто атакували дрони.
У Ворошиловському та Київському районах Донецька відбулося автоматичне відключення 22-х трансформаторних підстанцій. Без електроенергії залишилися 3100 абонентів.
Донецький металургійний завод, можливо, був уражений
Інші ресурси стверджують, що дрон, який атакував школу в Донецьку, ніс вибухівку вагою 50 кг.
Нагадаємо
Днями місто Лиман на Донеччині повністю залишилося без газу через пошкодження підводного газопроводу внаслідок російських обстрілів. Це сталося після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, що призвело до відключення 1164 абонентів.
