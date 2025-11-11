Лиман на Донеччині повністю залишився без газу через удари ворога

Після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі місто Лиман у Донецькій області повністю втратило газопостачання. Про це повідомляє Донецької ОВА, пише УНН.

У період з 3 по 9 листопада 2025 року на території Дрнецької області зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинених воєнними діями. Зафіксовані пошкодження у прифронтових Краматорську, Дружківці, Слов'янську, Миколаївці, Рай-Олександрівці Краматорського району

Також повідомляється, що ворожі обстріли у Лимані спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто, були відключені 1164 абоненти.

Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв’язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість