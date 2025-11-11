Лиман на Донеччині повністю залишився без газу через удари ворога
Київ • УНН
Місто Лиман на Донеччині повністю залишилося без газу через пошкодження підводного газопроводу внаслідок російських обстрілів. Це сталося після масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, що призвело до відключення 1164 абонентів.
Після масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі місто Лиман у Донецькій області повністю втратило газопостачання. Про це повідомляє Донецької ОВА, пише УНН.
У період з 3 по 9 листопада 2025 року на території Дрнецької області зафіксовано 62 пошкодження газових мереж, спричинених воєнними діями. Зафіксовані пошкодження у прифронтових Краматорську, Дружківці, Слов'янську, Миколаївці, Рай-Олександрівці Краматорського району
Також повідомляється, що ворожі обстріли у Лимані спричинили пошкодження системи, через яке без газопостачання опинилось усе місто, були відключені 1164 абоненти.
Ситуація в Лимані залишається складною через активні бойові дії. Наразі відсутнє газопостачання в Лимані у зв’язку з руйнуванням російськими військами підводного газопроводу. Ми готові хоч зараз розпочати ремонт, аби для цього була фізична можливість
Він зазначив, що працівники аварійно-диспетчерської служби виїжджають на місця подій одними з перших, одразу після обстрілів, як тільки дозволяє безпекова ситуація, ризикуючи власним життям, аби мешканці могли безпечно користуватися газом навіть у складних умовах прифронтових територій.
