Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за ударов врага
Киев • УНН
Город Лиман в Донецкой области полностью остался без газа из-за повреждения подводного газопровода в результате российских обстрелов. Это произошло после массированных ударов по энергетической инфраструктуре, что привело к отключению 1164 абонентов.
После массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре город Лиман в Донецкой области полностью лишился газоснабжения. Об этом сообщает Донецкая ОВА, пишет УНН.
В период с 3 по 9 ноября 2025 года на территории Донецкой области зафиксировано 62 повреждения газовых сетей, вызванных военными действиями. Зафиксированы повреждения в прифронтовых Краматорске, Дружковке, Славянске, Николаевке, Рай-Александровке Краматорского района
Также сообщается, что вражеские обстрелы в Лимане привели к повреждению системы, из-за которого без газоснабжения оказался весь город, были отключены 1164 абонента.
Ситуация в Лимане остается сложной из-за активных боевых действий. В настоящее время отсутствует газоснабжение в Лимане в связи с разрушением российскими войсками подводного газопровода. Мы готовы хоть сейчас начать ремонт, лишь бы для этого была физическая возможность
Он отметил, что работники аварийно-диспетчерской службы выезжают на места происшествий одними из первых, сразу после обстрелов, как только позволяет ситуация с безопасностью, рискуя собственной жизнью, чтобы жители могли безопасно пользоваться газом даже в сложных условиях прифронтовых территорий.
