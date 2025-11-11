Три области переведены на экстренные отключения света - Укрэнерго
Киев • УНН
В Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Ранее опубликованные графики почасовых отключений временно не действуют.
В трех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, подтвердили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме – в Харьковской, Сумской и Полтавской областях введены аварийные отключения электроэнергии. Опубликованные ранее графики почасовых отключений в этих регионах – временно не действуют
После отмены аварийных отключений, как отмечается, все потребители вернутся к графикам почасовых отключений.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в компании.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
