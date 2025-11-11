Ряд регионов переходит на аварийные отключения света вместо графиков

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 5340 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
08:48 • 11810 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
07:08 • 16776 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 21413 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 59997 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 73701 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 101865 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 121318 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 123244 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86710 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1м/с
79%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Краматорск подвергся массированной атаке: 7 беспилотников ударили по городу за полчаса, погиб мужчина11 ноября, 01:30 • 14656 просмотра
Трамп похвалил сирийского лидера аль-Шараа после его исторического визита в Белый домPhoto11 ноября, 02:07 • 12852 просмотра
Зеленский: Украина готовит соглашения со странами Европы для защиты неба и энергетики11 ноября, 02:39 • 11825 просмотра
Сенат США поддержал окончательный документ для отмены шатдауна11 ноября, 03:08 • 8074 просмотра
Болгария усиливает безопасность на НПЗ "Лукойл" перед государственным поглощением: в России уже отреагировали11 ноября, 03:42 • 10227 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 71673 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto10 ноября, 13:36 • 121318 просмотра
"Разорвать нельзя оставить": как МОН и нардеп Гришина покрывают влияние беглого взяточника Одарченко на университет в Харькове10 ноября, 13:27 • 56961 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 123244 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 114223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Александр Сырский
Герман Галущенко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Покровск
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов09:14 • 2814 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 49011 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 123682 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 128766 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 172717 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Facebook
MIM-104 Patriot

Ряд регионов переходит на аварийные отключения света вместо графиков

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

В ряде регионов Украины, в частности на Сумщине и Полтавщине, введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это произошло по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за последствий российских атак на энергетические объекты.

Ряд регионов переходит на аварийные отключения света вместо графиков

В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии вместо графиков, пишет УНН со ссылкой на данные местных облэнерго и энергокомпаний.

Сумщина

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 7 (семи) очередей потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.

Полтавщина

"11 ноября 2025 года с 11:50 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики", - указали в Полтаваоблэнерго.

Дополнение

Ранее в Укрэнерго сообщали, что из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме 11 ноября в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также в регионах, где применяются почасовые обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Также сообщалось, что в результате вражеских ударов по энергообъектам в нескольких областях за прошедшие сутки на утро есть обесточенные потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) – на утро были полностью или частично обесточены 16 населенных пунктов в Кировоградской области. Запитка всех обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток.

Три области затронула российская атака на энергетику, большинство регионов с круглосуточными графиками отключений11.11.25, 09:51 • 2958 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Полтавская область
Укрэнерго
Украина