Ряд регионов переходит на аварийные отключения света вместо графиков
Киев • УНН
В ряде регионов Украины, в частности на Сумщине и Полтавщине, введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это произошло по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за последствий российских атак на энергетические объекты.
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии вместо графиков, пишет УНН со ссылкой на данные местных облэнерго и энергокомпаний.
Сумщина
"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 7 (семи) очередей потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.
Полтавщина
"11 ноября 2025 года с 11:50 в Полтавской области применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАО). Причина введения мер – последствия российских атак на объекты энергетики", - указали в Полтаваоблэнерго.
Дополнение
Ранее в Укрэнерго сообщали, что из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложной ситуации в энергосистеме 11 ноября в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления. До конца суток будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также в регионах, где применяются почасовые обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
Также сообщалось, что в результате вражеских ударов по энергообъектам в нескольких областях за прошедшие сутки на утро есть обесточенные потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, порывы ветра) – на утро были полностью или частично обесточены 16 населенных пунктов в Кировоградской области. Запитка всех обесточенных потребителей ожидается до конца текущих суток.
Три области затронула российская атака на энергетику, большинство регионов с круглосуточными графиками отключений11.11.25, 09:51 • 2958 просмотров