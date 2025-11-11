Низка регіонів переходить на аварійні відключення світла замість графіків
Київ • УНН
В низці регіонів України, зокрема на Сумщині та Полтавщині, запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Це сталося за вказівкою НЕК "Укренерго" через наслідки російських атак на енергетичні об'єкти.
У низці регіонів України ввели аварійні відключення електроенергії замість графіків, пише УНН з посиланням на дані місцевих обленерго та енергокомпаній.
Сумщина
"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 7 (семи) черг споживачів", - повідомили у Сумиобленерго.
Полтавщина
"11 листопада 2025 року з 11:50 в Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ). Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об`єкти енергетики", - вказали у Полтаваобленерго.
Доповнення
Раніше в Укренерго повідомляли, що через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі 11 листопада у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Також повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів по енергооб’єктах у кількох областях упродовж минулої доби на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Через несприятливі погодні умови (сильний дощ, пориви вітру) – на ранок були повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів у Кіровоградській області. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця поточної доби.
Три області зачепила російська атака на енергетику, більшість регіонів з цілодобовими графіками відключень11.11.25, 09:51 • 3854 перегляди