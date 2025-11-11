Три області зачепила російська атака на енергетику, більшість регіонів з цілодобовими графіками відключень
Київ • УНН
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей. У більшості регіонів України сьогодні діють цілодобові графіки відключень електроенергії для населення та бізнесу.
рф здійснила чергову атаку на енергетику в Україні - у трьох областях, графіки відключень сьогодні цілодобово у більшості областей, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Одеської та Донецької областей
За даними ДТЕК, на Одещині після нічного ворожого обстрілу близько 14 500 залишаються без електрики, але "вдалося перезаживити обʼєкти критичної інфраструктури та частину будинків через резервні схеми і повернути світло для 1600 родин".
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як вказали в Міненерго, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
