рф атакувала енергетику і залізничне депо на Одещині: показали наслідки
Київ • УНН
В Одеській області ворог масовано атакував південь регіону ударними безпілотниками, пошкодивши цивільну енергетичну та транспортну інфраструктуру. Одна людина отримала осколкові поранення, критична інфраструктура працює на генераторах.
В Одеській області російські війська вночі атакували енергетику та транспортну інфраструктуру, відомо про одного постраждалого, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА, "уночі ворог масовано атакував південь регіону ударними безпілотниками".
Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі
З його слів, "за попередньою інформацією, на жаль, одна людина отримала осколкові поранення". Медиками надано необхідну медичну допомогу.
"Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито пункти незламності", - повідомив Кіпер.
ДСНС показала наслідки.
