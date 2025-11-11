Краматорськ зазнав масованої атаки: 7 безпілотників вдарили по місту за пів години, загинув чоловік

$41.960.02
19:55 • 10451 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26437 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34803 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52014 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33716 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50220 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41235 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22937 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24846 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26278 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18494 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11040 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17342 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 9010 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5524 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52014 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45727 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50220 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41235 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94063 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5596 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29956 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35224 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60922 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136900 перегляди
Краматорськ зазнав масованої атаки: 7 безпілотників вдарили по місту за пів години, загинув чоловік

Київ • УНН

 • 16462 перегляди

Місто Краматорськ Донецької області ввечері 10 листопада зазнало масованої атаки 7 ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу є загиблий чоловік 1961 р.н., пошкоджено освітній заклад та житлові будинки.

Краматорськ зазнав масованої атаки: 7 безпілотників вдарили по місту за пів години, загинув чоловік

Місто Краматорськ Донецької області ввечері у понеділок, 10 листопада, зазнало масованої атаки - за пів години по місту вдарили 7 безпілотників. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, в період часу з 20:13 по 20:39, російські війська застосували 7 ударних БпЛА.

Під обстрілом опинилась цивільна інфраструктура та приватний сектор, є пошкодження освітнього закладу та житлових будинків

- розповів Гончаренко.

Пізніше він уточнив, що внаслідок обстрілу є загиблий - чоловік 1961 р.н.

Нагадаємо

8 листопада на Донеччині загинув дільничний офіцер Чингиз Гурбанов після того, як ворог поцілив в його автомобіль. 42-річний майор поліції ніс службу в Краматорському районі та мав батьків, дружину, 17-річну доньку та 14-річного сина.

СБУ затримала агента фсб, який коригував російські удари по Краматорську05.11.25, 23:23 • 4282 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Краматорськ