Краматорськ зазнав масованої атаки: 7 безпілотників вдарили по місту за пів години, загинув чоловік
Київ • УНН
Місто Краматорськ Донецької області ввечері 10 листопада зазнало масованої атаки 7 ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу є загиблий чоловік 1961 р.н., пошкоджено освітній заклад та житлові будинки.
Місто Краматорськ Донецької області ввечері у понеділок, 10 листопада, зазнало масованої атаки - за пів години по місту вдарили 7 безпілотників. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, в період часу з 20:13 по 20:39, російські війська застосували 7 ударних БпЛА.
Під обстрілом опинилась цивільна інфраструктура та приватний сектор, є пошкодження освітнього закладу та житлових будинків
Пізніше він уточнив, що внаслідок обстрілу є загиблий - чоловік 1961 р.н.
Нагадаємо
8 листопада на Донеччині загинув дільничний офіцер Чингиз Гурбанов після того, як ворог поцілив в його автомобіль. 42-річний майор поліції ніс службу в Краматорському районі та мав батьків, дружину, 17-річну доньку та 14-річного сина.
