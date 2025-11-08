Офіцер поліції загинув на Донеччині: ворог атакував автомобіль
Київ • УНН
На Донеччині загинув дільничний офіцер Чингиз Гурбанов після того, як ворог поцілив в його автомобіль. 42-річний майор поліції ніс службу в Краматорському районі та мав батьків, дружину, 17-річну доньку та 14-річного сина.
У Донецькій області внаслідок влучання ворога по автомобілю загинув дільничий офіцер Чингиз Гурбанов. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію.
Сьогодні ворог поцілив в автомобіль старшого дільничного офіцера Волноваського райвідділу поліції Чингиза Гурбанова. Майор поліції ніс службу в Краматорському районі
Зазначається, що Чингиз Гурбанов родом з міста Дніпро. Служив на Дніпропетровщині, потім – у Донецькій області. Під бомбами і дронами допомагав цивільним, ризикуючи власним життям.
Поліцейському було 42 роки. Людина слова, захисник, професіонал – таким пам’ятатимуть його колеги. У загиблого героя залишились батьки, дружина, 17-річна донька та 14-річний син. Розділяємо біль втрати та висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Чингиза Гурбанова
Доповнення
У Краматорському районі Донецької області ворожий FPV-дрон атакував маршрутку, поранивши трьох цивільних осіб. Постраждалі, серед яких водій та двоє пасажирів, доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та опіками.