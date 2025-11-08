Офіцер поліції загинув на Донеччині: ворог атакував автомобіль

У Донецькій області внаслідок влучання ворога по автомобілю загинув дільничий офіцер Чингиз Гурбанов. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію.

Сьогодні ворог поцілив в автомобіль старшого дільничного офіцера Волноваського райвідділу поліції Чингиза Гурбанова. Майор поліції ніс службу в Краматорському районі

Зазначається, що Чингиз Гурбанов родом з міста Дніпро. Служив на Дніпропетровщині, потім – у Донецькій області. Під бомбами і дронами допомагав цивільним, ризикуючи власним життям.

Поліцейському було 42 роки. Людина слова, захисник, професіонал – таким пам’ятатимуть його колеги. У загиблого героя залишились батьки, дружина, 17-річна донька та 14-річний син. Розділяємо біль втрати та висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Чингиза Гурбанова