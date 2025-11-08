Офіцер поліції загинув на Донеччині: ворог атакував автомобіль

ukenru
17:24 • 7812 перегляди
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
16:00 • 15849 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
14:50 • 25272 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 31564 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 53474 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 94392 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 94341 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 132979 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 96434 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 76954 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У ЄС заговорили про 20-й пакет санкцій проти рф8 листопада, 10:27 • 6230 перегляди
У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ8 листопада, 10:32 • 10181 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп8 листопада, 10:43 • 39661 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба8 листопада, 11:44 • 42191 перегляди
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 10364 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 94392 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 132979 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 96434 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 76954 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 51832 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Полтавська область
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 10434 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 32001 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 94341 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 37589 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 45966 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian

Офіцер поліції загинув на Донеччині: ворог атакував автомобіль

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

На Донеччині загинув дільничний офіцер Чингиз Гурбанов після того, як ворог поцілив в його автомобіль. 42-річний майор поліції ніс службу в Краматорському районі та мав батьків, дружину, 17-річну доньку та 14-річного сина.

Офіцер поліції загинув на Донеччині: ворог атакував автомобіль

У Донецькій області внаслідок влучання ворога по автомобілю загинув дільничий офіцер Чингиз Гурбанов. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію.

Сьогодні ворог поцілив в автомобіль старшого дільничного офіцера Волноваського райвідділу поліції Чингиза Гурбанова. Майор поліції ніс службу в Краматорському районі 

- повідомили в поліції.

Зазначається, що Чингиз Гурбанов родом з міста Дніпро. Служив на Дніпропетровщині, потім – у Донецькій області. Під бомбами і дронами допомагав цивільним, ризикуючи власним життям.

Поліцейському було 42 роки. Людина слова, захисник, професіонал – таким пам’ятатимуть його колеги. У загиблого героя залишились батьки, дружина, 17-річна донька та 14-річний син. Розділяємо біль втрати та висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Чингиза Гурбанова 

- говориться в повідомленні.

Доповнення

У Краматорському районі Донецької області ворожий FPV-дрон атакував маршрутку, поранивши трьох цивільних осіб. Постраждалі, серед яких водій та двоє пасажирів, доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та опіками. 

Павло Зінченко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Донецька область
Дніпро (місто)