Ворожий дрон атакував маршрутку на Донеччині: троє цивільних отримали поранення

Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
14:50 • 20319 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
14:33 • 27084 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 49768 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 90139 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 91735 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 129806 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 93866 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 74522 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 25948 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США дали Угорщині звільнення від санкцій проти рф після теплої зустрічі Трампа та Орбана - Reuters8 листопада, 08:15 • 20308 перегляди
Над Україною знешкоджено 406 з 458 ворожих дронів і 9 з 45 ракет, рф атакувала переважно балістикою8 листопада, 08:51 • 33607 перегляди
У Покровську тривають вуличні бої, росіяни маскуються під цивільних - речник 7-го корпусу ДШВ8 листопада, 10:32 • 3974 перегляди
США не братимуть участі у саміті G20 у ПАР - Трамп8 листопада, 10:43 • 36544 перегляди
Виїзд за кордон та в'їзд неможливі: стався збій бази даних - Держприкордонслужба11:44 • 38918 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 90139 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 129806 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 93866 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 74522 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 49512 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Ліндсі Грем
Раян Ґослінґ
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Полтавська область
Державний кордон України
Київська область
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto14:30 • 3400 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 30366 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 91735 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 36161 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 44556 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Ворожий дрон атакував маршрутку на Донеччині: троє цивільних отримали поранення

Київ • УНН

 • 624 перегляди

У Краматорському районі Донецької області ворожий FPV-дрон атакував маршрутку, поранивши трьох цивільних осіб. Постраждалі, серед яких водій та двоє пасажирів, доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та опіками.

Ворожий дрон атакував маршрутку на Донеччині: троє цивільних отримали поранення

У Краматорському районі, що на Донеччині, внаслідок влучання ворожого дрону в маршрутку поранено трьох цивільних, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Деталі

За даними правоохоронців, сьогодні о 12:10 російські війська атакували Дружківську територіальну громаду. У селі Кіндратівка ворог поцілив FPV-дроном по транспортному засобу марки "Газель", який здійснював приватні перевезення.

В результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє його пасажирів – чоловіки 71 та 86 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок та контузії. Поранених доставлено до медичного закладу, де їм надано медичну допомогу 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічної атаки окупантів на мирне населення. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські дрони атакували авто та мікроавтобус на Сумщині: є поранений01.11.25, 20:04 • 4368 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область