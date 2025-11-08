Ворожий дрон атакував маршрутку на Донеччині: троє цивільних отримали поранення
Київ • УНН
У Краматорському районі Донецької області ворожий FPV-дрон атакував маршрутку, поранивши трьох цивільних осіб. Постраждалі, серед яких водій та двоє пасажирів, доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та опіками.
У Краматорському районі, що на Донеччині, внаслідок влучання ворожого дрону в маршрутку поранено трьох цивільних, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.
Деталі
За даними правоохоронців, сьогодні о 12:10 російські війська атакували Дружківську територіальну громаду. У селі Кіндратівка ворог поцілив FPV-дроном по транспортному засобу марки "Газель", який здійснював приватні перевезення.
В результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє його пасажирів – чоловіки 71 та 86 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок та контузії. Поранених доставлено до медичного закладу, де їм надано медичну допомогу
Додамо
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічної атаки окупантів на мирне населення. За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
