Ворожий дрон атакував маршрутку на Донеччині: троє цивільних отримали поранення

У Краматорському районі, що на Донеччині, внаслідок влучання ворожого дрону в маршрутку поранено трьох цивільних, передає УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.

За даними правоохоронців, сьогодні о 12:10 російські війська атакували Дружківську територіальну громаду. У селі Кіндратівка ворог поцілив FPV-дроном по транспортному засобу марки "Газель", який здійснював приватні перевезення.

В результаті влучання БпЛА постраждали 47-річний водій маршрутки та двоє його пасажирів – чоловіки 71 та 86 років. Вони дістали мінно-вибухові травми, опіки голови та кінцівок та контузії. Поранених доставлено до медичного закладу, де їм надано медичну допомогу