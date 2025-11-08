Вражеский дрон атаковал маршрутку в Донецкой области: трое гражданских получили ранения

В Краматорском районе Донецкой области в результате попадания вражеского дрона в маршрутку ранены трое гражданских, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

По данным правоохранителей, сегодня в 12:10 российские войска атаковали Дружковскую территориальную общину. В селе Кондратовка враг попал FPV-дроном по транспортному средству марки "Газель", которое осуществляло частные перевозки.

В результате попадания БпЛА пострадали 47-летний водитель маршрутки и двое его пассажиров – мужчины 71 и 86 лет. Они получили минно-взрывные травмы, ожоги головы и конечностей и контузии. Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказана медицинская помощь