Российские дроны атаковали авто и микроавтобус в Сумской области: есть раненый
Киев • УНН
В Сумской области российские дроны атаковали гражданский транспорт, ранив 29-летнего мужчину в автомобиле. Также дрон попал в микроавтобус, который загорелся, но водитель успел покинуть транспорт.
В Сумской области российские дроны снова атаковали гражданский транспорт – автомобиль и микроавтобус, есть пострадавший. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Детали
По словам Григорова, в Середино-Будской общине в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадал 29-летний мужчина. Медики оказывают помощь.
Кроме того, в Николаевской сельской громаде российский дрон попал в микроавтобус.
Внутри был только водитель – он успел покинуть транспорт до попадания. От удара маршрутка загорелась. Обошлось без жертв и пострадавших
По словам главы ОВА, перевозчик пока приостанавливает движение в направлении этой Николаевской общины.
