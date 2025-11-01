Сумы частично обесточены после вражеской атаки, больницы и экстренные службы со светом - ОВА

$42.080.01
48.980.00
ukenru
14:21 • 8842 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
14:06 • 14293 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 24740 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 44573 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 42871 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 37228 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 51161 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 42098 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 36904 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 36350 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
ГУР нанесли удар по военной инфраструктуре рф: уничтожены три нитки стратегического нефтепродуктопровода под москвойVideo1 ноября, 07:48 • 9238 просмотра
США отказываются возобновлять торговые переговоры с Канадой1 ноября, 08:47 • 3556 просмотра
ЕС создает новую систему для быстрой переброски войск и техники - ЦПД1 ноября, 09:07 • 14669 просмотра
Новое правительство Молдовы во главе с Александру Мунтяну принесло присягу 11:02 • 12434 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 5948 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 44570 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 42868 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 62659 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 60604 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 52723 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Александр Сырский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Николаев
Покровск
Днепр
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo13:37 • 5966 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 24738 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 62659 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 40723 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 49215 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Фильм

Сумы частично обесточены после вражеской атаки, больницы и экстренные службы со светом - ОВА

Киев • УНН

 • 476 просмотра

После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует электроснабжение. Больницы и экстренные службы работают, продолжается перевод критической инфраструктуры на резервное питание.

Сумы частично обесточены после вражеской атаки, больницы и экстренные службы со светом - ОВА

Сумы частично обесточены после вражеской атаки. Больницы и экстренные службы работают, продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует электроснабжение. Энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии 

- сообщил Григоров.

По словам главы Сумской ОВА, больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание.

Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости. Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей. Органы местного самоуправления организуют их работу. Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой 

- резюмировал Григоров.

Удар россиян по Сумам: повреждена железнодорожная инфраструктура вокзала, кассы не работают31.10.25, 23:45 • 5480 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Сумы