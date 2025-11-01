Сумы частично обесточены после вражеской атаки, больницы и экстренные службы со светом - ОВА
Киев • УНН
После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует электроснабжение. Больницы и экстренные службы работают, продолжается перевод критической инфраструктуры на резервное питание.
Сумы частично обесточены после вражеской атаки. Больницы и экстренные службы работают, продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
После вражеских атак в части Сумского района и Сум временно отсутствует электроснабжение. Энергетики работают над скорейшим восстановлением подачи электроэнергии
По словам главы Сумской ОВА, больницы и экстренные службы работают, отопление в медицинских учреждениях сохранено. Продолжается процесс перевода критической инфраструктуры на резервное питание.
Там, где нет света, разворачиваются пункты несокрушимости. Они должны быть открытыми и обеспеченными всем необходимым для людей. Органы местного самоуправления организуют их работу. Все службы действуют слаженно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение светом, теплом и водой
