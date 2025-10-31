Удар россиян по Сумам: повреждена железнодорожная инфраструктура вокзала, кассы не работают
В результате массированного удара россиян по Сумской общине повреждена железнодорожная инфраструктура городского вокзала, включая пассажирское депо и кассы. Поезда отправляются по графику, билеты доступны онлайн и у проводников.
После массированного удара россиян по Сумской общине повреждена железнодорожная инфраструктура городского железнодорожного вокзала – пассажирское депо, кассы и вокзальное оборудование. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров и обнародовал соответствующие фото, информирует УНН.
Детали
По его словам, кассы временно не работают, но билеты на поезда дальнего следования можно приобрести онлайн через официальные сервисы Укрзализныци, а на пригородные рейсы – непосредственно у проводников.
Поезда отправляются по графику. Привлечены специалисты Укрзализныци из разных регионов, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить стабильную работу вокзала
Напомним
Спасатели ГСЧС завершили аварийно-восстановительные работы после ночного российского удара по многоквартирному дому в Сумах. Специалисты помогли жильцам утеплить окна и демонтировать аварийные конструкции.
