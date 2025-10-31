Удар росіян по Сумах: пошкоджено залізничну інфраструктуру вокзалу, каси не працюють
Київ • УНН
Внаслідок масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджено залізничну інфраструктуру міського вокзалу, включаючи пасажирське депо та каси. Потяги відправляються за графіком, квитки доступні онлайн та у провідників.
Після масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджена залізнична інфраструктура міського залізничного вокзалу – пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров і оприлюднив відповідні фото, інформує УНН.
Деталі
За його словами, каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси Укрзалізниці, а на приміські рейси – безпосередньо у провідників.
Потяги відправляються за графіком. Залучені фахівці Укрзалізниці з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу
Нагадаємо
Рятувальники ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи після нічного російського удару по багатоквартирному будинку в Сумах. Фахівці допомогли мешканцям утеплити вікна та демонтувати аварійні конструкції.
