20:50 • 4448 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
18:17 • 13623 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 20221 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 20927 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 25711 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 27802 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 43241 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 20452 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 38887 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17336 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Венесуела попросила у росії, Китаю та Ірану термінову військову підтримку на фоні можливого конфлікту з США 17:42 • 13414 перегляди
Удар росіян по Сумах: пошкоджено залізничну інфраструктуру вокзалу, каси не працюють

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Внаслідок масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджено залізничну інфраструктуру міського вокзалу, включаючи пасажирське депо та каси. Потяги відправляються за графіком, квитки доступні онлайн та у провідників.

Удар росіян по Сумах: пошкоджено залізничну інфраструктуру вокзалу, каси не працюють

Після масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджена залізнична інфраструктура міського залізничного вокзалу – пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров і оприлюднив відповідні фото, інформує УНН.

Деталі

За його словами, каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси Укрзалізниці, а на приміські рейси – безпосередньо у провідників.

Потяги відправляються за графіком. Залучені фахівці Укрзалізниці з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу

- написав Григоров.

Нагадаємо

Рятувальники ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи після нічного російського удару по багатоквартирному будинку в Сумах. Фахівці допомогли мешканцям утеплити вікна та демонтувати аварійні конструкції.

Вадим Хлюдзинський

