ДСНС показала наслідки російських ударів по Сумах: 11 поранених, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок нічних ударів по Сумах 31 жовтня поранено 11 людей, четверо з них – діти. Пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, приватні будівлі та об'єкт інфраструктури.
У ніч на 31 жовтня російські війська завдали ударів по житловому сектору та об’єктах інфраструктури у Сумах, повідомила ДСНС. Внаслідок атак окупантів поранено 11 людей. Про це пише УНН.
Деталі
Внаслідок влучання у дев’ятиповерховий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 мешканців будинку.
У приватному секторі горіли дві господарські будівлі, а вибухова хвиля пошкодила одноповерховий будинок на п’ять квартир. Найбільші руйнування та масштабні осередки пожеж зафіксовані на об’єкті інфраструктури; усі пожежі ліквідовано.
За попередньою інформацією, унаслідок ударів травмовано 11 людей, серед них четверо дітей.
