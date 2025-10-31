ДСНС показала наслідки російських ударів по Сумах: 11 поранених, серед них діти

$42.080.01
30 жовтня, 22:19 • 12588 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВАPhoto
30 жовтня, 16:50 • 30526 перегляди
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго у п'ятницю в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
30 жовтня, 16:31 • 35901 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 28973 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 31529 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58443 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 11937 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 27565 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 26049 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 28387 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Публікації
Ексклюзиви
Зведення Генштабу: найважчі бої на Покровському напрямку, загалом за добу 114 боєзіткнень 30 жовтня, 21:10 • 2988 перегляди
Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі30 жовтня, 21:17 • 6540 перегляди
П'ятьом чоловікам висунули звинувачення у смерті онука Роберта Де Ніро30 жовтня, 22:32 • 3906 перегляди
У Південній Іспанії зафіксували рідкісну іберійську рись з білою шерстю30 жовтня, 23:29 • 4564 перегляди
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"02:35 • 10968 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 42063 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 58438 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 55055 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 115037 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 104879 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 12799 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 44913 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 50795 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 73893 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 77464 перегляди
ДСНС показала наслідки російських ударів по Сумах: 11 поранених, серед них діти

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Внаслідок нічних ударів по Сумах 31 жовтня поранено 11 людей, четверо з них – діти. Пошкоджено дев'ятиповерховий будинок, приватні будівлі та об'єкт інфраструктури.

ДСНС показала наслідки російських ударів по Сумах: 11 поранених, серед них діти

У ніч на 31 жовтня російські війська завдали ударів по житловому сектору та об’єктах інфраструктури у Сумах, повідомила ДСНС. Внаслідок атак окупантів поранено 11 людей. Про це пише УНН.

Деталі

Внаслідок влучання у дев’ятиповерховий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 мешканців будинку.

У приватному секторі горіли дві господарські будівлі, а вибухова хвиля пошкодила одноповерховий будинок на п’ять квартир. Найбільші руйнування та масштабні осередки пожеж зафіксовані на об’єкті інфраструктури; усі пожежі ліквідовано.

За попередньою інформацією, унаслідок ударів травмовано 11 людей, серед них четверо дітей.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Суми