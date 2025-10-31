росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА

У ніч на четвер російські війська здійснили масовану атаку дронами по Сумах, спрямувавши десять безпілотників лише за одну годину. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише УНН.

Деталі

Росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Є влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок та двоповерхівку в різних районах міста – зазначив Григоров.

За його словами, двоє людей отримали поранення – неповнолітня дівчина та літня жінка. Обом надали медичну допомогу на місці, їхньому життю нічого не загрожує.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Людям, чиї оселі зруйновані або пошкоджені, надається вся необхідна допомога – додав очільник ОВА.

Григоров також попередив, що загроза повторних ударів зберігається, закликавши мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ворог не зупиняється. Просимо всіх бути максимально обережними та залишатися в укриттях – зазначив Григоров.

Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі