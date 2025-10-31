росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА

$42.080.01
Обмеження діятимуть цілодобово в усіх регіонах: як надовго завтра в Україні вимикатимуть світло
Ексклюзив
16:31 • 24555 перегляди
Нардепа-хабарника Андрія Одарченка усунули з посади голови Вченої ради Державного біотехнологічного університету
30 жовтня, 15:59 • 18945 перегляди
Окупанти 29 жовтня вдарили по телевежі в центрі Чернігова: жителям радять не наближатись до споруди
30 жовтня, 13:07 • 23593 перегляди
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51231 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
30 жовтня, 10:30 • 10291 перегляди
Майже 100 тисяч молодих чоловіків виїхали з України після послаблення правил - The Teregraph
30 жовтня, 10:37 • 26832 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
30 жовтня, 10:10 • 24432 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
Ексклюзив
30 жовтня, 08:02 • 27994 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
30 жовтня, 07:49 • 19136 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Зеленський отримав звіт розвідки про збитки рф від нових санкцій у $50 млрд за рік і настрої у Китаї30 жовтня, 12:42 • 11406 перегляди
Мінцифри запустило Базову соціальну допомогу: як оформити через "Дію"30 жовтня, 15:09 • 3464 перегляди
Трамп натякає на велику нафтогазову угоду з Китаєм після послаблення торговельного конфлікту30 жовтня, 15:14 • 17450 перегляди
У Кременчуцькому ТЦК пролунали постріли, є поранені - соцмережі30 жовтня, 15:42 • 5838 перегляди
Принц Вільям і Кейт виграли суд: французький журнал покарали за публікацію приватних фото пари18:12 • 4546 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 36769 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
30 жовтня, 11:00 • 51237 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України30 жовтня, 08:40 • 50167 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 111462 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 100988 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор19:41 • 2802 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 41392 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 47731 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 71176 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 74855 перегляди
росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Вночі Суми зазнали масованої атаки дронами, що призвело до влучань у дев'ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки. Двоє людей, неповнолітня дівчина та літня жінка, отримали поранення.

росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА

У ніч на четвер російські війська здійснили масовану атаку дронами по Сумах, спрямувавши десять безпілотників лише за одну годину. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише УНН.

Деталі

Росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Є влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок та двоповерхівку в різних районах міста

– зазначив Григоров.

За його словами, двоє людей отримали поранення – неповнолітня дівчина та літня жінка. Обом надали медичну допомогу на місці, їхньому життю нічого не загрожує.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Людям, чиї оселі зруйновані або пошкоджені, надається вся необхідна допомога 

– додав очільник ОВА.

Григоров також попередив, що загроза повторних ударів зберігається, закликавши мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ворог не зупиняється. Просимо всіх бути максимально обережними та залишатися в укриттях 

– зазначив Григоров.

Вже п’ять ударів: ворог атакує Суми ударними безпілотниками, є постраждалі30.10.25, 23:17 • 1024 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Суми