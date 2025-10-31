росіяни влучили у дев'ятиповерхівку у Сумах, є поранені та руйнування – ОВА
Київ • УНН
Вночі Суми зазнали масованої атаки дронами, що призвело до влучань у дев'ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки. Двоє людей, неповнолітня дівчина та літня жінка, отримали поранення.
У ніч на четвер російські війська здійснили масовану атаку дронами по Сумах, спрямувавши десять безпілотників лише за одну годину. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, пише УНН.
Деталі
Росіяни цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі. Є влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок та двоповерхівку в різних районах міста
За його словами, двоє людей отримали поранення – неповнолітня дівчина та літня жінка. Обом надали медичну допомогу на місці, їхньому життю нічого не загрожує.
Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Людям, чиї оселі зруйновані або пошкоджені, надається вся необхідна допомога
Григоров також попередив, що загроза повторних ударів зберігається, закликавши мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Ворог не зупиняється. Просимо всіх бути максимально обережними та залишатися в укриттях
